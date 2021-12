FC Utrecht heeft over het seizoen 2020/2021 een nettoverlies van 5,7 miljoen euro geleden. Door de coronapandemie en de daaraan gekoppelde maatregelen daalden met name de inkomsten rond wedstrijden fors.

Toch is financieel en operationeel directeur Edo Keuning optimistisch. "Er is in financieel opzicht zelfs beter gepresteerd dan begroot", aldus de bestuurder van FC Utrecht.

Het seizoen 2020/2021 was het eerste in de nieuwe groeifase op basis van het zogeheten 'Groeiplan 2021-2025' van FC Utrecht. De club eindigde voor het zesde jaar op rij in de top zes van de Eredivisie.

Financieel verliep het jaar als gevolg van de coronapandemie minder voorspoedig: deels door de toeschouwersbeperkingen, maar ook door het teruglopen van de sponsoring- en reclameopbrengsten.

Keuning stelt dat er "controle" is over de financiën in Stadion Galgenwaard. Door het verlies heeft FC Utrecht opnieuw een negatief eigen vermogen. Door nieuwe leningen aan te gaan, verbeterde de club toch de liquiditeitspositie. De komende jaren moet het eigen vermogen weer op peil worden gebracht.

Volgens Keuning kan Utrecht tevreden zijn met de cijfers, "in de wetenschap dat er de komende jaren de nodige volgende stappen gezet moeten worden op weg naar een duurzaam, financieel stabiel FC Utrecht".

