France Football, de organisator van het Gouden Bal-gala, wil erover nadenken om de Gouden Bal van 2020 alsnog uit te reiken. Maandag ontstond er veel ophef toen de prestigieuze prijs voor voetballer van het jaar van 2021 niet naar Robert Lewandowski ging, maar naar Lionel Messi.

Vorig jaar werd de Gouden Bal wegens de coronapandemie niet uitgereikt. Bayern München-spits Lewandowski stak ook toen al in blakende vorm. Pascal Ferré, hoofdredacteur van France Football, zegt ervoor open te staan om de prijs nu alsnog te vergeven.

"Dit is geen beslissing die we zomaar even kunnen nemen. Maar we kunnen erover nadenken, al moeten we tegelijkertijd de geschiedenis van de Gouden Bal respecteren", zegt de Fransman tegen de Duitse nieuwswebsite Watson.

Tijdens zijn overwinningsspeech zei Messi al dat Lewandowski de Gouden Bal van vorig jaar verdiend had. "Ze zouden hem eigenlijk alsnog aan je moeten geven", richtte de winnaar zich tot de nummer twee.

Ferré noemt dat "heel aardig en netjes". "We weten natuurlijk niet zeker of Lewandowski de Gouden Bal in 2020 gewonnen zou hebben, omdat er geen stemming is geweest. Maar om eerlijk te zijn, denk ik dat hij een heel grote kans zou hebben gemaakt", aldus de hoofdredacteur.

Lewandowski won in 2020 met Bayern de Champions League, Bundesliga en DFB-Pokal en maakte liefst 55 doelpunten in alle competities voor zijn club.

Lionel Messi zei maandag dat de Gouden Bal van 2020 alsnog aan Robert Lewandowski gegeven zou moeten worden. Lionel Messi zei maandag dat de Gouden Bal van 2020 alsnog aan Robert Lewandowski gegeven zou moeten worden. Foto: AFP

Ferré stemde zelf op Lewandowski

Dat Messi de prijs voor de zevende keer won, zorgde maandagavond voor verontwaardigde reacties. "Ik begrijp de wereld niet meer. De enige die de Gouden Bal verdiende, is Lewandowski", zei Bayern-icoon Lothar Matthäus.

Lewandowski brak vorig seizoen het Bundesliga-record door liefst 41 treffers te maken. Messi won afgelopen zomer weliswaar de Copa América, maar is sinds zijn overstap van FC Barcelona naar Paris Saint-Germain nog zoekende naar zijn topvorm.

"De verkiezing van de Gouden Bal is een democratisch proces", verdedigt Ferré de prijsuitreiking. "We hebben 170 juryleden (sportjournalisten, red.) en de meerderheid heeft besloten om op Messi te stemmen."

De Argentijn won met een kleine marge (613 om 580 punten). "Ik heb Messi zelf niet op de eerste plaats gezet, mijn eerste keuze was Lewandowski", zegt Ferré. "Maar ik vind dat Messi de prijs net zo goed verdiend heeft."

Lewandowski verliet het gala in Parijs maandag overigens niet met lege handen. Hij kreeg een prijs voor beste spits. Pas tijdens het gala werd de introductie van die award bekend.