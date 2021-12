Homoseksuele voetbalsupporters kunnen hun geaardheid tijdens het komende WK in Qatar beter niet in het openbaar tonen. Dat zegt Nasser Al Khater, het hoofd van het organisatiecomité van het toernooi dat over iets minder dan een jaar begint.

Al Khater erkent in een interview met CNN dat zijn land strikte richtlijnen hanteert voor het uiten van homoseksualiteit in het openbaar. "Homoseksualiteit is hier niet illegaal, maar net als in veel andere landen is het homohuwelijk hier niet toegestaan."

"In sommige andere landen is meer tolerantie ten aanzien van openlijke uitingen van affectie en genegenheid. Qatar en de regio zijn wat conservatiever. We vragen de voetbalfans dat te respecteren. Wij respecteren andere culturen ook en we verwachten dat anderen onze cultuur eveneens respecteren."

Overigens wordt het in Qatar en andere Arabische landen ook niet op prijs gesteld als heterostellen bijvoorbeeld hand in hand over straat lopen. Seks buiten het huwelijk is in het land verboden.

De Australische voetballer Josh Cavallo, die eerder dit jaar uit de kast kwam als homoseksueel, zei onlangs dat hij zich niet veilig zou voelen als hij in Qatar zou moeten spelen. Al Khater vindt dat jammer om te horen: "Cavallo is welkom in Qatar. Niemand wordt hier bedreigd of zou zich onveilig moeten voelen. We zijn een tolerant en gastvrij land."

Nasser Al Khater, het hoofd van het organisatiecomité van het WK. Nasser Al Khater, het hoofd van het organisatiecomité van het WK. Foto: Getty

Volgens organisatiecomité 'slechts' drie doden bij bouw stadions

Sinds de toewijzing van het WK aan Qatar vragen humanitaire organisaties aandacht voor de schending van de mensenrechten in het oliestaatje. De Britse krant The Guardian becijferde dat sinds 2010 zo'n 6.500 arbeidsmigranten in Qatar om het leven zijn gekomen. Het is onbekend hoeveel van hen aan de stadions en overige infrastructuur voor het WK hebben gewerkt.

Na de kritiek zijn de werkomstandigheden volgens de Qatarese overheid verbeterd, maar de humanitaire organisatie ILO meldt dat in 2020 toch nog vijftig arbeidsmigranten tijdens hun werk om het leven kwamen.

Het ministerie van arbeid in Qatar noemde die cijfers "misleidend". Ook Al Khater stelt dat de getallen onjuist zijn. "Onze werkplekken zijn heel veilig. Er zijn aannemers en welzijnsteams voor bouwvakkers ter plaatse", zei hij. "Als er een dodelijk ongeval zou gebeuren, dan zou iedereen het weten. Het is niet iets wat je kunt verbergen."

"Ik wil hier heel duidelijk over zijn", zegt het hoofd van het organisatiecomité. "Het aantal dodelijke slachtoffers gerelateerd aan de bouw van de stadions bedraagt drie. Daarnaast zijn er dertig bouwvakkers overleden buiten hun werk om."

Het Lusail-stadion waar de finale van het WK 2022 wordt gespeeld. In Qatar zijn acht nieuwe stadion gebouwd voor het WK. Het Lusail-stadion waar de finale van het WK 2022 wordt gespeeld. In Qatar zijn acht nieuwe stadion gebouwd voor het WK. Foto: Getty

'Progressie van Qatar is onvergelijkbaar met die in rest van de wereld'

In Qatar zijn al decennialang ruim een miljoen arbeidsmigranten werkzaam, voornamelijk uit armere landen als India, Nepal, Bangladesh en de Filipijnen. Mensenrechtenorganisaties maakten veelvuldig melding van moderne slavernij, uitbuiting, onderbetaling en gevaarlijke werkomstandigheden.

Volgens Al Khater zijn de omstandigheden in de afgelopen tien jaar aanzienlijk verbeterd. "De progressie die in korte tijd in Qatar geboekt is, is onvergelijkbaar met die in welk land dan ook ter wereld."

Er werd onlangs een minimumloon van 275 dollar (242 euro) per maand ingevoerd, dat voor zowel arbeidsmigranten als de lokale bevolking geldt. Daarnaast werd het decenniaoude Kafala-systeem afgeschaft. Ongeschoolde werknemers stonden met dat systeem hun rechten af aan hun werkgever. Tegenwoordig zijn arbeiders vrij om op eigen initiatief van baan te wisselen.

"Het aanpassen van wetgeving is meestal een tijdrovend proces. In Qatar zijn de veranderingen relatief snel doorgevoerd", vindt Al Khater. "We zijn op het goede spoor gezet en moeten ervoor zorgen dat de nieuwe wetten juist worden geïmplementeerd."

Het WK in Qatar begint volgend jaar op 21 november. De finale wordt op 18 december gespeeld.