Hans Hateboer is dolgelukkig met zijn rentree in het shirt van Atalanta. De elfvoudig Oranje-international maakte dinsdag tegen Venezia (4-0-winst) zijn eerste minuten in ruim een half jaar.

Hateboer stond de afgelopen maanden aan de kant wegens een kwetsuur aan zijn voet, nadat hij tussen januari en april ook al geblesseerd was. Zijn laatste wedstrijd dateerde van 19 mei.

"Eindelijk. Het waren zes lange maanden, maar ik ben er weer. Ik heb het zó gemist. Ik kon niet wachten om weer onderdeel van de selectie te zijn en te spelen", zei de 27-jarige Hateboer, die negentig minuten meedeed tegen Venezia.

"Het was in de afgelopen maanden soms zwaar in mijn eentje. Nu heb ik weer de volle negentig minuten gespeeld. Het was de perfecte avond voor mijn rentree. Nu moet ik meer spelen en trainen om weer in het ritme te komen."

Het was voor de vleugelverdediger een rare gewaarwording om weer voor supporters te spelen. "Want toen ik voor het laatst meedeed, speelden we voor lege tribunes. Het was bijna twee jaar geleden dat ik voor publiek speelde. Ik ben blij dat ze er vanavond weer waren."

Atalanta won mede dankzij een goal van Teun Koopmeiners - hij scoorde voor het eerst namens de club uit Bergamo - en doet vooralsnog goed mee in de top van de Serie A. Alleen Napoli, AC Milan en Internazionale staan hoger.

Teun Koopmeiners maakte zijn eerste doelpunt in dienst van Atalanta. Foto: Getty Images

