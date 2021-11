Bondscoach Sarina Wiegman vindt het knap dat de Engelse voetbalsters dinsdag in het historische WK-kwalificatieduel met Letland (20-0-zege) de hele wedstrijd bleven jagen op goals, al zag de Nederlandse ook wel dat het verschil in kwaliteit immens was.

"Natuurlijk, de tegenstander was niet best. Het niveauverschil was heel groot", zei Wiegman na de wedstrijd in Doncaster tegen ITV.

"Maar dan moet je er nog steeds zelf een goede wedstrijd van maken, blijven gaan en de juiste beslissingen nemen. Dat hebben we echt geweldig gedaan, we speelden de hele wedstrijd met de juiste energie en dat is best indrukwekkend."

Engeland verpulverde dinsdag zijn grootste zege ooit. Het record was sinds 2005 een 13-0-overwinning op Hongarije. 'The Lionesses' hadden in het Keepmoat Stadium al na 67 minuten dertien goals gemaakt tegen de arme Letten en scoorden vervolgens nog zeven keer tegen de nummer 102 van de FIFA-ranglijst.

De Engelse vrouwen hadden 86 procent van het balbezit en kwamen tot liefst 64 doelpogingen. Vier speelsters maakten minimaal drie goals: Lauren Hemp (4), Beth Mead (3), Alessia Russo (3) en Ellen White (3).

Vooral voor White was het een speciale avond, want de 32-jarige spits staat nu op 48 interlandtreffers en is daarmee topscorer aller tijden van Engeland. "Het was vanavond een echte teamprestatie, maar ik ben heel trots op Ellen", aldus Wiegman. "Ze heeft echt een geweldige carrière."