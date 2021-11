Newcastle United heeft ook in de thuiswedstrijd tegen directe concurrent Norwich City naast de eerste overwinning van het seizoen gegrepen. De hekkensluiter van de Premier League bleef dinsdag tegen de ploeg van doelman Tim Krul steken op 1-1.

Een gelijkspel was voor Newcastle nog een verdienstelijk resultaat, want de ploeg speelde bijna de hele wedstrijd met tien man. Al in de negende minuut kreeg Ciaran Clark rood voor het neerhalen van een doorgebroken speler.

Desondanks was het Newcastle dat het dichtst bij de overwinning kwam. Na een uur spelen kreeg de thuisploeg een penalty na een handsbal. Specialist Krul had de bal bijna te pakken, maar zag de inzet van Callum Wilson via zijn vuisten alsnog in het doel vliegen.

Pas na de tegentreffer durfde Norwich meer risico's te nemen en dat leverde tien minuten voor tijd de gelijkmaker op. De Finse spits Teemu Pukki schoot op aangeven van Dimitrios Giannoulis schitterend in de bovenhoek.

Newcastle won nog niet met huidige selectie

Newcastle werd vorige maand overgenomen door Public Investment Fund (PIF) uit Saoedi-Arabië en geldt sindsdien als de rijkste club ter wereld. Tot aan de transferperiode zal trainer Eddie Howe het echter uit moeten zingen met de huidige selectie.

Die groep heeft na veertien wedstrijden pas zeven punten verzameld en nog geen wedstrijd gewonnen. Norwich heeft drie punten meer en staat achttiende, net boven Burnley. De onderste drie ploegen in de Premier League degraderen aan het eind van het seizoen.

Leeds United deed onderin goede zaken door op de valreep met 1-0 van Crystal Palace te winnen. Raphinha benutte diep in blessuretijd een penalty voor de thuisploeg, die nu vijftiende staat. Pascal Struijk werd bij Leeds halverwege gewisseld.

