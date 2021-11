De Engelse voetbalsters hebben dinsdag hun grootste zege ooit geboekt. De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman won in de WK-kwalificatie met liefst 20-0 van het hulpeloze Letland. Ellen White maakte drie treffers en mag zich nu topscorer aller tijden noemen van het Engelse team.

De grootste overwinning van Engeland was een 13-0-zege op Hongarije in 2005. De nummer acht van de wereldranglijst had dinsdag in het Keepmoat Stadium in Doncaster slechts 67 minuten nodig om dertien goals te maken.

Na negen minuten stond het al 3-0, mede door twee doelpunten van de 32-jarige White. De 101-voudig international kwam zo op 47 interlandtreffers, één meer dan het record van de in 2017 gestopte Kelly Smith.

De ploeg van Wiegman leidde na een eerste helft met 82 procent balbezit en liefst 35 doelpogingen met 8-0. Beth Mead had in de 23e minuut al een hattrick achter haar naam staan en Ella Toone (2) en Lauren Hemp hielpen eveneens mee aan de doelpuntenregen.

Ook in de tweede helft konden de Letten niks doen om de Engelse aanvallen te stoppen. White voltooide haar hattrick, Georgia Stanway - die goed was voor zes assists - maakte uit een penalty de tiende treffer en door goals van Jessica Carter, Bethany England, Jill Scott en Alessia Russo was de recordzege na 71 minuten zeker (14-0).

Daarmee was de surrealistische avond nog niet voorbij. Hemp (2), Russo (2), Jordan Nobbs en England brachten de eindstand op 20-0.

Ellen White (midden) was dolblij met haar recordtreffer. Ellen White (midden) was dolblij met haar recordtreffer. Foto: Getty Images

Engeland won vorige maand met 0-10 van Letland

De Engelse vrouwen wonnen vorige maand al met 0-10 van Letland, de nummer 102 van de FIFA-ranglijst. Wiegman, die na de Olympische Spelen van afgelopen zomer overkwam van Oranje, won liefst drie van haar eerste zes interlands met 'The Lionesses' met minimaal tien doelpunten verschil.

In de eerste wedstrijd met Wiegman op de bank was Engeland met 8-0 te sterk voor Noord-Macedonië. Daarna volgden een 0-10-zege op Luxemburg, een 4-0-overwinning op Noord-Ierland, de 0-10-zege in Letland en een 1-0-zege op Oostenrijk.

Na zes WK-kwalificatieduels is Engeland koploper in groep D met achttien punten en een doelsaldo van +53. Noord-Ierland en Oostenrijk volgen met dertien punten.