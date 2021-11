De WK-kwalificatiewedstrijd tussen de voetbalsters van Tsjechië en Belarus is dinsdag afgelast. De reden is dat drie speelsters van Belarus positief testten op het coronavirus.

De wedstrijd zou woensdag ingehaald kunnen worden. Voorwaarde is dat Belarus de beschikking heeft over dertien speelsters, onder wie een keeper. De UEFA meldt dat het gehele team opnieuw moet worden getest.

Het is de tweede keer in korte tijd dat de Tsjechische voetbalsters met pech te maken hebben. Vrijdag ging het thuisduel met Oranje niet door vanwege sneeuwval in Ostrava. Een dag later hielden beide elftallen elkaar in evenwicht (2-2).

Volgens Tsjechische media heeft de politie in het land dinsdag Vladimir Bozanov, voorzitter van de voetbalbond van Belarus, en zijn vrouw aangehouden. Het stel zou zich niet hebben gehouden aan de in Tsjechië geldende coronaregels.

"Er zijn twee buitenlanders gepakt die ervan worden verdacht Tsjechië te zijn binnengekomen en hier verbleven in strijd met de huidige veiligheidsmaatregelen van het ministerie van Volksgezondheid", aldus de Tsjechische politie, zonder namen te noemen.

Bozanov en zijn vrouw zouden het duel tussen Tsjechië en Belarus hebben willen bijwonen.

Tsjechië-Nederland kon vrijdag niet doorgaan in Ostrava. Tsjechië-Nederland kon vrijdag niet doorgaan in Ostrava. Foto: Getty Images

IJsland komt op twee punten van Nederland

Tsjechië staat derde in groep C van de WK-kwalificatie met vijf punten uit vier duels. Nederland is de koploper met elf punten uit vijf wedstrijden, maar zag nummer twee IJsland dinsdag naderen.

De IJslandse vrouwen wonnen met 0-4 van hekkensluiter Cyprus en hebben nu nog maar twee punten minder dan de Oranjevrouwen. Ze hebben bovendien een duel minder gespeeld.

Alleen de groepswinnaar plaatst zich direct voor het WK in Australië en Nieuw-Zeeland in 2023. Op 6 september volgend jaar treffen Oranje en IJsland elkaar in de laatste poulewedstrijd. Dat duel is in Nederland.