Teun Koopmeiners heeft dinsdag zijn eerste doelpunt gemaakt voor Atalanta. De afgelopen zomer van AZ overgekomen middenvelder had daarmee een aandeel in de grootste zege van zijn club dit seizoen in de Serie A. Venezia werd met 4-0 verslagen.

Ook voor Hans Hateboer was het een bijzondere avond. De elfvoudig Oranje-international maakte zijn rentree, nadat hij ruim een half jaar niet in actie had kunnen komen na een operatie aan zijn voet. Tussen eind januari en eind april hield die blessure hem ook al aan de kant.

Hateboer stond net als Koopmeiners in de basis en maakte de negentig minuten vol. Met Marten de Roon kwam er na een uur spelen nog een derde Nederlander in het veld bij Atalanta.

De thuisploeg had in het eigen Gewiss Stadion geen kind aan laagvlieger Venezia, waar oud-Feyenoorder Ridgeciano Haps meespeelde. Door twee goals van Mario Pasalic stond het binnen een kwartier al 2-0.

Teun Koopmeiners scoorde met een geplaatst schot. Foto: Getty Images

Koopmeiners passeert voormalig AZ-keeper Romero

Na een klein uur spelen maakte Koopmeiners met een geplaatst schot zijn eerste doelpunt voor zijn nieuwe club. Van net buiten het strafschopgebied schoof de drievoudig international de bal langs de aan de grond genagelde Venezia-keeper Sergio Romero, die net als Koopmeiners een verleden bij AZ heeft.

Het laatste woord was vervolgens weer aan Pasalic. De Kroaat maakte op aangeven van Luís Muriel in de 67e minuut zijn hattrick compleet, met een knap schot uit de draai.

Door de zege staat Atalanta stevig op de vierde plaats met 31 punten. Napoli (35), AC Milan (32) en Internazionale (31) hebben wel een wedstrijd minder gespeeld.

