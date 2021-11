Liverpool-trainer Jürgen Klopp verwacht dat de herinneringen van Virgil van Dijk woensdag in de derby tegen Everton terug zullen gaan naar het pijnlijke moment van ruim een jaar geleden. De verdediger raakte toen op Goodison Park zwaar geblesseerd door wild uitkomen van doelman Jordan Pickford.

Van Dijk hield aan de botsing een zware knieblessure over en miste daardoor onder meer het EK met het Nederlands elftal. Pas aan het begin van dit seizoen maakte hij na ruim negen maanden zijn rentree.

"We zijn mensen. Het is waarschijnlijk moeilijk om zoiets te vergeten en te negeren", zei Klopp dinsdag op zijn persconferentie. "Het is wel zo dat Virgil zeer ervaren is. Sinds hij terug is, heeft hij natuurlijk al weer veel dingen doorgemaakt."

"Hij moet volledig vrij zijn van alle dingen die hij in zijn hoofd zou kunnen hebben vanwege zaken uit het verleden. Het enig verschil met voorgaande wedstrijden is nu wel dat het in het stadion is waar hij zijn blessure heeft opgelopen."

Pickford ontliep schorsing na blessure Van Dijk

Het wordt de eerste keer dat Van Dijk terugkeert op Goodison Park, waar Pickford nog steeds onder de lat staat. De keeper van Engelse elftal werd destijds opmerkelijk genoeg niet geschorst, al gaf scheidsrechter Michael Oliver achteraf toe dat hij eigenlijk rood had moeten trekken.

Van Dijk had in de aanloop naar de derby van woensdag geen behoefte om terug te blikken op het incident. "Soms zit het nog wel in mijn achterhoofd, maar ik ga daardoor niet voorzichtiger een duel in", liet hij kort na zijn rentree al weten.

Klopp hoopt dan ook dat Van Dijk het treffen zal zien als "zomaar een voetbalwedstrijd". "Al is een derby natuurlijk wel altijd specialer. We weten wat onze supporters willen en proberen hun dromen en wensen te vervullen."

Liverpool staat derde in de Premier League, vlak achter Chelsea en Manchester City. Everton is door een dramatische reeks afgegleden naar de veertiende plaats.

