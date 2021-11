Zeljko Petrovic heeft een bewogen debuut beleefd als bondscoach van Irak. De opvolger van de opgestapte Dick Advocaat speelde maandag met 1-1 gelijk tegen Oman in de Arab Cup, nadat de trainer in blessuretijd verhaal was komen halen bij de scheidsrechter.

Irak keek na negentig minuten spelen tegen een 1-0-achterstand aan in het Qatarese Al Wakrah. Door een penalty in de 96e minuut leek een nederlaag toch nog voorkomen te kunnen worden.

Aymen Hussain miste vanaf de stip, maar Petrovic had gezien dat de doelman van Oman te vroeg van zijn lijn was gekomen. De coach stormde woedend het veld in en kreeg gelijk van de VAR, die de strafschop liet overnemen. Hasan Abdulkareem maakt er na 98 minuten spelen alsnog 1-1 van.

Petrovic was als assistent al werkzaam bij de nationale ploeg van Irak. Toen hoofdtrainer Advocaat vorige week bekendmaakte na drie maanden te vertrekken en Cor Pot diens voorbeeld volgde, werd de 56-jarige Montenegrijn naar voren geschoven.

Irak neemt het in de Arab Cup ook nog op tegen Bahrein (vrijdag) en gastland Qatar (6 december). De groepswinnaar en de nummer twee plaatsen zich voor de kwartfinales van het toernooi, dat vooral geldt als een voorbereiding op het WK dat volgend jaar in het golfstaatje wordt gehouden. De finale is op 18 december.