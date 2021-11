Feyenoord kan woensdag tijdens de inhaalwedstrijd tegen Heracles Almelo in de Eredivisie opnieuw niet beschikken over Justin Bijlow. Trainer Arne Slot rekent wel op Orkun Kökçü en Luis Sinisterra.

De 23-jarige Bijlow was vanwege een positieve coronatest al afwezig tijdens de wedstrijden van Feyenoord tegen Slavia Praag (2-2 in de Conference League) en FC Twente (0-0 in de Eredivisie). Om dezelfde reden is hij er tegen Heracles ook niet bij.

Kökçü en Sinisterra lijken wel fit genoeg om te kunnen spelen. De 20-jarige middenvelder en de 22-jarige aanvaller gingen zondag tegen Twente allebei met pijntjes naar de kant, maar de klachten vallen mee.

De wedstrijd tussen Feyenoord en Heracles Almelo begint woensdag om 20.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen is er geen publiek aanwezig in De Kuip. Feyenoord neemt bij een overwinning de tweede plaats over van PSV.

Het treffen tussen beide clubs in Rotterdam stond aanvankelijk gepland voor 12 september. Vanwege Europese verplichtingen werd het duel op verzoek van Feyenoord verzet naar woensdag.

