Sportkoepel NOC*NSF en de sportbonden roepen het demissionaire kabinet op om sporten ook na 17.00 uur mogelijk te maken. Sinds zondag is door de aangescherpte coronamaatregelen niet meer mogelijk om na 17.00 uur te sporten. NOC*NSF wil dat de sluitingstijd wordt opgerekt naar 20.00 uur.

"De lockdownmaatregel biedt weliswaar de ruimte om overdag tussen 5.00 en 17.00 uur te sporten, maar in de praktijk komen door het besluit miljoenen Nederlanders stil te staan", is te lezen in een verklaring, die is ondertekend door NOC*NSF, de sportbonden, de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en het Platform Ondernemende Sportaanbieders (POS).

"Door school en werk hebben veel mensen overdag geen tijd om te sporten en de georganiseerde sport vindt bovendien plaats in de avonduren, in de vorm van trainingen en lessen. Nu deze trainingen komen te vervallen, is het ook de vraag of het verantwoord is wedstrijden in het weekeinde plaats te laten vinden."

De aanscherping van de sluitingstijden van de amateursport is een van de maatregelen die het kabinet afgelopen vrijdag nam om het oplopende aantal besmettingen en ziekenhuisopnames tegen te gaan. Ook andere niet-essentiële sectoren, zoals de horeca, moeten om 17.00 uur dicht.

'Sporten essentieel voor gezonde samenleving'

Essentiële winkels als supermarkten mogen wel tot 20.00 uur openblijven. NOC*NSF wil dat de sportsector daaraan wordt toegevoegd. "Sporten en bewegen is essentieel voor een gezonde en vitale samenleving en daarom zou het kabinet dezelfde uitzondering moeten maken als voor de andere essentiële sectoren", aldus directeur Marc van den Tweel.

Volgens Van den Tweel is het te verantwoorden als de amateursport een ontheffing krijgt. "Alle sportverenigingen en ondernemende sportaanbieders hebben de afgelopen anderhalf jaar laten zien dat zij een veilige setting kunnen bieden. Daar is fors in geïnvesteerd, we werken met strikte protocollen."

De Tweede Kamer debatteert woensdag met het kabinet over de aangescherpte coronamaatregelen. De KNVB riep de Kamer onlangs ook al op om de aangescherpte sluitingstijd met het kabinet te bespreken. De voetbalbond heeft voor komend weekend al besloten om een deel van de amateurcompetities stil te leggen omdat er 's avonds niet getraind kan worden. Amateurclubs die nog actief zijn in de KNVB-beker, mogen wel trainen.