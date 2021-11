Belenenses wil dat het bizarre duel met Benfica overgespeeld wordt. De Portugese club trad afgelopen zaterdag vanwege een corona-uitbraak in de selectie met negen spelers aan. Doordat tijdens de wedstrijd nog eens drie spelers wegvielen, werd de wedstrijd bij een 0-7-voorsprong voor Benfica gestaakt.

"Ik hoop dat de wedstrijd opnieuw wordt gespeeld", aldus Belenenses-voorzitter Rui Pedro Soares. "Het is de enige manier om deze schandvlek uit te wissen. Het is ook noodzakelijk om te voorkomen dat dit nog een keer gebeurt."

Ondanks een grote corona-uitbraak in de selectie werd Belenenses naar eigen zeggen door de Portugese voetbalbond verplicht om tegen Benfica te spelen. Deed de club dit niet, dan zou aftrek van twee tot vijf punten volgen. De selectie was dermate uitgedund dat de ploeg met negen man speelde en een doelman op het middenveld aantrad.

Aan het begin van de tweede helft - bij een 0-7-voorsprong voor Benfica - had Belenenses nog zes spelers over en werd de wedstrijd door de scheidsrechter stilgelegd. Volgens de FIFA-regels moet een team uit minstens zeven spelers bestaan.

In totaal waren zeventien spelers van Belenenses positief getest op het coronavirus. Maandag bleek dat het in dertien van de gevallen om een besmetting met de nieuwe coronavirusvariant omikron ging. Onder de besmette spelers was de Zuid-Afrikaanse middenvelder Thibang Phete, die vorige week nog een interland speelde in zijn vaderland.

Of Benfica en Belenenses door de Portugese competitieleiding werden verplicht tot het spelen van de wedstrijd, wordt nog onderzocht. Voorlopig mag Benfica de 0-7-zege bijschrijven op de ranglijst.