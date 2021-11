Amateurclubs die nog deelnemen aan de KNVB-beker mogen de komende weken wel in de avonduren trainen. In totaal gaat het om acht amateurteams die op 14, 15 en 16 december hun opwachting maken in de tweede ronde van het bekertoernooi.

Amateursporters mogen tot elk geval 19 december niet na 17.00 uur trainen. Het was een van de maatregelen die het demissionaire kabinet afgelopen vrijdag nam om het aantal coronabesmettingen en ziekenhuisopnames terug te dringen.

"Deelnemers aan de topsportcompetities, waar de KNVB-beker onder valt, mogen de komende weken in de avonduren blijven trainen met de eerste selectie, ondanks de aangekondigde avondlockdown tot en met 18 december die het kabinet afgelopen vrijdag aankondigde", aldus de KNVB.

Het gaat om de amateurs van Gemert, Spakenburg, Achilles Veen, DVS'33, Excelsior Maassluis, Harkemase Boys, Barendrecht en De Treffers. Barendrecht wacht een uitwedstrijd tegen Ajax, de titelhouder in het bekertoernooi.

Het is nu al zeker dat minstens één amateurclub zich weet te plaatsen voor de derde ronde van de KNVB-beker. Achilles Veen en DVS'33 nemen het op dinsdag 14 december tegen elkaar op.