Bayern München moet voorlopig zijn thuiswedstrijden zonder fans spelen. De minister-president van de deelstaat Beieren heeft dinsdag aangekondigd dat de voetbalwedstrijden in zijn gebied achter gesloten deuren afgewerkt moeten worden vanwege het oplopende aantal coronabesmettingen. Mogelijk blijven de stadions in de rest van Duitsland ook leeg.

"Voetbalwedstrijden moeten weer zonder publiek worden gespeeld", laat minister-president Markus Söder via Twitter weten. "Beieren zal dat doen. De vele verplaatsingen bij aankomst en vertrek zijn momenteel onverantwoord. Voetbal heeft een voorbeeldfunctie. We moeten nu overal het aantal contacten verminderen."

Door het besluit is er volgende week woensdag in het stadion van Bayern geen publiek bij de Champions League-wedstrijd tegen FC Barcelona. Ook de thuisduels met FSV Mainz (11 december) en VfL Wolfsburg (17 december) in de Bundesliga worden waarschijnlijk in een lege Allianz Arena afgewerkt.

In Duitsland is het aantal positieve coronatests de afgelopen weken fors opgelopen. Afgelopen woensdag meldde het Robert Koch-Insti­tut, de Duitse evenknie van het RIVM, een recordaantal besmettingen (bijna 75.000). In Beieren zijn relatief veel mensen positief getest.

Mogelijk ook toeschouwersverbod in heel Duitsland

Söder roept de federale overheid daarom op de voetbalstadions weer te sluiten voor publiek. "Het heeft geen zin om in de nabije toekomst weer toeschouwers toe te laten", zei hij in gesprek met het Duitse radiostation Bayern 2.

De presidenten van de deelstaten vergaderen dinsdag met bonskanselier Angela Merkel en haar opvolger Olaf Scholz over de huidige coronamaatregelen. Bij de meeste Bundesliga-wedstrijden was nog wel publiek welkom, al mochten lang niet alle stadions volledig gevuld zijn. Toeschouwers moesten bovendien gevaccineerd of onlangs van COVID-19 hersteld zijn.

De deelstaat Baden-Württemberg, waar Bundesliga-clubs VfB Stuttgart, Hoffenheim en SC Freiburg gevestigd zijn, heeft ook al aangekondigd dat de zogenoemde 'spookwedstrijden' terugkeren in de regio. RB Leipzig, dat het zwaar door de pandemie getroffen Saksen als thuisbasis heeft, speelde afgelopen vrijdag al zonder fans tegen Bayer Leverkusen.

Na Nederland en Oostenrijk wordt Duitsland mogelijk het derde Europese land waar geen fans welkom zijn. In de Eredivisie worden sinds 14 november voetbalwedstrijden zonder publiek afgewerkt. De Nederlandse clubs worden gecompenseerd voor de gederfde inkomsten.