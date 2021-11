Paul van der Kraan keert na drie maanden terug als algemeen directeur van FC Twente. De ervaren bestuurder volgt Jan-Willem Brüggenwirth op, die twee weken geleden moest vertrekken bij de Eredivisie-club omdat er geen match was.

De 67-jarige Van der Kraan zal woensdag beginnen als directeur en tot de zomer van volgend jaar de functie vervullen, heeft de club dinsdag bekendgemaakt. In de tussentijd zal de raad van commissarissen van FC Twente op zoek gaan naar een structurele vervanger.

Van der Kraan vertrok op 1 september na 2,5 jaar bij FC Twente om met pensioen te gaan. Onder leiding van de Brabander kende Twente zware jaren. Van der Kraan moest bij zijn aantreden in december 2018 fors bezuinigen nadat de club was gedegradeerd uit de Eredivisie. Desondanks keerde Twente binnen een jaar terug op het hoogste niveau.

Van der Kraan gaf in de zomer het stokje door aan Brüggenwirth, al bleef hij op de achtergrond actief als adviseur. Twee weken geleden besloten FC Twente en Brüggenwirth de samenwerking te beëindigen, omdat er geen goed gevoel was. De 61-jarige Brüggenwirth had geen achtergrond in de sport.

Daarentegen is Van der Kraan een ervaren man in de voetballerij. De Brabander was al eens algemeen directeur bij FC Den Bosch, RKC Waalwijk, RBC Roosendaal en Vitesse. De beleidsbepaler heeft met verschillende reddingsacties onder meer Vitesse behoed voor een faillissement.

Ondanks de bestuurlijke perikelen presteert FC Twente naar verwachting in de Eredivisie. Na het 0-0-gelijkspel van afgelopen zondag tegen Feyenoord bezet de ploeg van trainer Ron Jans de zevende plaats op de ranglijst.

Bekijk het programma en de stand in de Eredivisie