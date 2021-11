Sherida Spitse heeft maandag ondanks het doelpuntloze gelijkspel van de Oranjevrouwen tegen Japan genoten van de debutanten aan Nederlandse zijde. In het oefenduel maakte maar liefst zes speelsters hun eerste minuten in Oranje.

"Ik ben zelf ook zo jong geweest toen ik bij Oranje kwam en dan is het mooi om te zien hoe zij het doen", doelde Spitse op debutanten Samantha van Diemen (19), Caitlin Dijkstra (22), Janou Levels (21), Lisa Doorn (20) en Marisa Olislagers (21).

"Een aantal meiden waren heel zenuwachtig en die probeer ik dan rustig te krijgen voor de wedstrijd", vervolgde de aanvoerster voor de camera van de NOS. "Ik heb gezegd dat ze vooral moeten genieten en moeten doen wat ze ook bij hun club doen. Maar dat is makkelijker gezegd dan gedaan."

Ook de dertigjarige keepster Barbara Lorsheyd maakte haar debuut in het Cars Jeans Stadion, waar Mark Parsons koos voor een volledig nieuw basiselftal in vergelijking met de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië (2-2). Dat duel werd wegens sneeuwval uitgesteld tot zaterdag, waardoor er weinig tijd tussen beide interlands zat.

"Ondanks de andere samenstelling waarmee we begonnen, vond ik dat we het goed deden. De intensiteit en energie die we leverden was goed", zei Spitse. "We zijn alleen weinig bij hun doel geweest, dus daar zit nog een verbeterpunt."

Bondscoach Mark Parsons naast assistent Jessica Torny. Bondscoach Mark Parsons naast assistent Jessica Torny. Foto: Getty Images

'Niet verrast, maar heel blij'

Ook bondscoach Parsons was tevreden met het optreden van zijn B-keuze tegen de nummer dertien van de wereld. "Ik ben niet verrast, maar vooral heel blij", zei de Engelse trainer enthousiast.

"We speelden met een hoop persoonlijkheid. Ik denk eigenlijk dat ik vandaag voor de eerste keer de spirit zag waar we als team naartoe willen. Dit is een mooie reactie na de domper in Tsjechië", aldus Parsons, die sinds september de leiding heeft bij de Oranjevrouwen.

Het duel met Japan was de laatste interland van Oranje dit kalenderjaar. De volgende wedstrijd van de ploeg van Parsons is op 8 april, een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus.