Bas Nijhuis ziet met ingang van volgend jaar af van het fluiten van internationale wedstrijden. De scheidsrechter heeft de KNVB gevraagd hem van de betreffende lijst af te halen, nadat hij erachter kwam dat de UEFA niet blij was met zijn optredens in het televisieprogramma De Oranjezomer.

"Ik ving na de zomer op dat men niet blij was met mijn tv-optreden. Ik heb gebeld met de UEFA en kreeg als antwoord dat het inderdaad niet gebruikelijk was voor arbiters om op de tv te verschijnen", zei Nijhuis maandag tijdens het programma Veronica Inside.

De Nederlandse scheidsrechter was in de zomer regelmatig te gast in de talkshow De Oranjezomer. Volgens Nijhuis was de UEFA niet te spreken over zijn bijdrage in het programma van Wilfred Genee, Johan Derksen en René van der Gijp.

"Ik zei: hoezo, alsof de UEFA dat programma kijkt. Maar kennelijk waren ze niet blij. Dus toen de eerste aanstellingen binnenkwamen voor de Champions en Europa League was het duidelijk: geen wedstrijden voor mij."

Bas Nijhuis als scheidsrechter in de Eredivisie. Bas Nijhuis als scheidsrechter in de Eredivisie. Foto: ProShots

'Dan stop ik er liever mee'

Het was het begin van het einde van Nijhuis als UEFA-arbiter. "De tv-optredens speelde mee. Maar ze zeiden, stuur een mail, dan kijken we. Maar die mail is nooit beantwoord", zei de arbiter. Nijhuis heeft naar eigen zeggen vervolgens zelf besloten om te stoppen.

"Vanaf het nieuwe jaar ben ik geen internationaal scheidsrechter meer", vervolgde hij. "Ik heb geen zin om straks mogelijk geconfronteerd te worden met mindere wedstrijden en waarnemers die mij lage cijfers geven. Dan stop ik er liever mee."

De 44-jarige Nijhuis, die in 2005 zijn Eredivisie-debuut maakte, blijft voorlopig wel actief op de Nederlandse velden. In totaal floot de arbiter uit Enschede al ruim driehonderd wedstrijden op het hoogste niveau in Nederland.