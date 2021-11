Op zijn 34e won Lionel Messi maandag voor de zevende keer de Gouden Bal voor beste voetballer ter wereld. De Argentijn die verrassend Bayern München-topscorer Robert Lewandowski aftroefde, sprak op het podium bij de prijsuitreiking al over het naderende einde van zijn imposante carrière.

"Het is ongelooflijk om hier weer te mogen staan", zei Messi, die de Ballon d'Or eerder in 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 en 2019 won. "Ik weet niet of ik nog een keer op dit podium terug zal keren."

"Ik heb me al afgevraagd wat het beste moment is om afscheid te nemen. Nu speel ik in Parijs, waar ik heel gelukkig ben en zin heb om prijzen te winnen", zei de aanvaller, die afgelopen zomer wegens financiële problemen na zeventien seizoenen moest vertrekken bij FC Barcelona.

"Ik weet niet hoeveel jaar ik nog in mijn tank heb. Maar ik weet wel: de grootste liefde die ik heb is voetbal. Ik wil graag zo lang mogelijk blijven spelen", zei Messi, voordat hij zijn teamgenoten bij Barcelona, Paris Saint-Germain en Argentinië bedankte.

Lionel Messi voor de prijsuitreiking met vrouw Antonella en zoontjes Thiago, Mateo en Ciro. Lionel Messi voor de prijsuitreiking met vrouw Antonella en zoontjes Thiago, Mateo en Ciro. Foto: AFP

Messi richt zich in winnaarsspeech tot Lewandowski

Messi, die nog weinig indruk heeft kunnen maken sinds zijn overstap naar PSG, liet bij de verkiezing van tijdschrift France Football verrassend Robert Lewandowski achter zich. De Poolse spits van Bayern München brak vorig seizoen het Bundesliga-record door 41 keer te scoren.

Messi kreeg van de stemmende journalisten van over de hele wereld 613 punten, Lewandowski 580.

Lewandowski verliet Parijs niet met lege handen, hij kreeg een prijs voor beste spits. Pas op maandagavond werd bekend dat deze award voor het eerst zou worden uitgereikt bij het Gouden Bal-gala.

Messi richtte zich in zijn winnaarsspeech kort tot de nummer twee. "Ik vond het een grote eer om met jou om deze prijs te strijden. Je had de Ballon d'Or vorig jaar eigenlijk al verdiend, ze zouden hem alsnog aan je moeten geven eigenlijk."

Vorig jaar werd de Gouden Bal wegens de coronapandemie niet uitgereikt. "Je bent dit jaar weer beter geworden dan het jaar ervoor. Ik hoop dat je het komend seizoen nog beter zult doen", zei Messi tegen Lewandowski.

Prestaties Messi in 2021 Prijzen: Copa América met Argentinië en Copa del Rey met Barcelona

41 doelpunten en 17 assists