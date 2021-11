De Oranjevrouwen hebben hun interlandseizoen maandag afgesloten met een 0-0-gelijkspel tegen Japan. Bondscoach Mark Parsons gaf bijna al zijn vaste waardes rust in het oefenduel in Den Haag, waardoor er veel jonge en relatief onbekende voetbalsters op het veld stonden.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen

Parsons koos in het lege Cars Jeans Stadion voor een volledig nieuw basiselftal in vergelijking met de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië (2-2). Dat duel stond gepland voor vrijdagavond, maar werd vanwege het winterse weer uitgesteld tot zaterdagmiddag. Daardoor zat er (te) weinig tijd tussen beide interlands.

Keeper Barbara Lorsheyd en verdedigers Samantha van Diemen, Caitlin Dijkstra en Janou Levels stonden aan de aftrap en speelden zo hun eerste interland. In de tweede helft vielen met verdediger Lisa Doorn en middenvelder Marisa Olislagers nog eens twee debutanten in.

Zonder alle bekende namen kon het Nederlands elftal aanvallend niet echt een vuist maken tegen Japan, de nummer dertien van de FIFA-ranking. Positief was dat de jonge, onervaren defensie geen doelpunten toestond.

De Oranjevrouwen speelden dit jaar zestien interlands. De ploeg eindigt 2021 met negen zeges, vier gelijke spelen en drie nederlagen. Het pijnlijkste verlies was in de kwartfinales van de Olympische Spelen van Tokio tegen de Verenigde Staten (2-2, verlies na strafschoppen).

De volgende wedstrijd van Oranje is op 8 april, een WK-kwalificatiewedstrijd tegen Cyprus.

Samantha van Diemen is de eerste Feyenoord-international bij de vrouwen Samantha van Diemen is de eerste Feyenoord-international bij de vrouwen Foto: ANP

B-keuze presteert naar behoren

Zonder grote namen als Vivianne Miedema, Dominique Janssen, Jill Roord (allen rust), Lieke Martens, Jackie Groenen, Sisca Folkertsma en Aniek Nouwen (allen geblesseerd) mochten er maandagavond geen wonderen worden verwacht van de Oranjevrouwen.

De A-keuze van Japan was sterker, maar creëerde ook niet veel kansen. Minami Moeka kreeg vlak voor rust een goede mogelijkheid, maar de verdediger schoot van dichtbij hoog over.

In de tweede helft bracht Parsons met Victoria Pelova, Sherida Spitse, Merel van Dongen en Lineth Beerensteyn een aantal ervaren krachten in het veld en dat zorgde voor meer vastigheid in het spel van Oranje.

Het leverde een kwartier voor tijd de enige grote kans op voor de Europees kampioen. Joëlle Smits kreeg de bal voor haar voeten na een mislukte kopbal van Beerensteyn, maar de spits van VfL Wolfsburg schoot gehaast naast. Daardoor bleef het 0-0.