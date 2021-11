Lionel Messi heeft maandag voor de zevende keer de Gouden Bal gekregen als beste speler ter wereld. Bij de vrouwen eindigden Oranje-internationals Vivianne Miedema en Lieke Martens in de top vijf.

Messi liet bij de verkiezing van de prestigieuze prijs verrassend nummer twee Robert Lewandowski achter zich. Het verschil tussen de twee was slechts 33 punten (613 om 580). De Poolse spits van Bayern München brak dit seizoen het doelpuntenrecord van de Bundesliga door liefst 41 treffers te maken.

In het afgelopen half jaar bij PSG is Messi nog zoekende is naar zijn topvorm. De 34-jarige aanvaller won in het voorjaar met Barcelona alleen de Spaanse beker en greep naast de overige grote prijzen. Met de Argentijnse ploeg won Messi wel de Copa América.

Messi was al recordhouder met zes Gouden Ballen. Hij won de Ballon d'Or eerder in 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 en 2019. Vorig jaar werd de prijs wegens de coronapandemie niet uitgereikt.

Cristiano Ronaldo, die maandag nog uithaalde naar France Football-hoofdredacteur Pascal Ferré, eindigde als zesde. De Portugees won de Gouden Bal al vijf keer in zijn carrière en eindige voor het eerst in elf jaar buiten de top vijf. Er zijn bij de mannen geen Nederlandse spelers in de top 30 geëindigd.

Uitslag Gouden Bal-verkiezing 1. Lionel Messi (PSG. Barcelona/Argentinië)

2. Robert Lewandowski (Bayern/Polen)

3. Jorginho (Chelsea/Italië)

4. Karim Benzema (Real Madrid/Frankrijk)

5. N'Golo Kanté (Chelsea/Frankrijk)

6. Cristiano Ronaldo (Man Utd, Juventus/Portugal)

7. Mohamed Salah (Liverpool/Egypte)

8. Kevin De Bruyne (Man City/België)

9. Kylian Mbappé (PSG/Frankrijk)

10. Gianluigi Donnarumma (Milan, PSG/Italië)

11. Erling Haaland (Dortmund/Noorwegen)

12. Romelu Lukaku (Chelsea, Inter/ België)

13. Giorgio Chiellini (Juventus/Italië)

14. Leonardo Bonucci (Juventus/Italië)

15. Raheem Sterling (Man City/Engeland)

16. Neymar (PSG/Brazilië)

17. Luis Suárez (Atlético/Uruguay)

18. Simon Kjaer (AC Milan/Denemarken)

19. Mason Mount (Chelsea/Engeland)

20. Riyad Mahrez (Man City/Algerije)

21. Bruno Fernandes (Man Utd/Portugal)

22. Lautaro Martínez (Inter/Argentinië)

23. Harry Kane (Tottenham/Engeland)

24. Pedri (Barcelona/Spanje)

25. Phil Foden (Man City/Engeland)

26. Nicolò Barella (Inter/Italië)

26. Rúben Dias (Man City/Portugal)

28. Gerard Moreno (Villarreal/Spanje)

29. Luka Modric (Real Madrid/Kroatië)

29. Cesar Azpilicueta (Chelsea/Spanje)

Spaanse Putellas krijgt Gouden Bal bij vrouwen

Bij de vrouwen eindigde Miedema als vierde in de verkiezing en Martens werd vijfde. Eerder op de dag werd Miedema door de BBC nog wel uitgeroepen tot beste speelster ter wereld.

De Gouden Bal ging naar de Spaanse Alèxia Putellas. De 27-jarige middenvelder is ploeggenoot van Martens bij Barcelona, waarmee ze dit jaar de Champions League won.

Ook de prijs van het grootste talent ging naar een speler van FC Barcelona. Middenvelder Pedri kreeg de Kopa Trofee voor het grootste talent van het jaar.

De negentienjarige Pedri werd onlangs al onderscheiden met de Golden Boy, een andere prijs voor het grootste voetbaltalent ter wereld. In de verkiezing van France Football werd Ajax-middenvelder Ryan Gravenberch achtste.

Er werden maandag twee nieuwe prijzen geïntroduceerd: voor club van het jaar (Chelsea) en spits van het jaar (Lewandowski). De prijs voor beste doelman ging naar Gianluigi Donnarumma, die deze zomer het EK won met Italië.