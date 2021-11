Kort voor de uitreiking van van de Gouden Bal voor beste voetballer van het jaar heeft Cristiano Ronaldo uitgehaald naar Pascal Ferré, hoofdredacteur van organisator France Football. De Portugese sterspeler is maandagavond afwezig bij de prijsuitreiking in Parijs.

"Vorige week vertelde Ferré in de pers dat ik tegen hem gezegd zou hebben het mijn enige ambitie is om aan het einde van mijn carrière meer Gouden Ballen dan Lionel Messi te hebben", schrijft Ronaldo maandagavond in een verklaring op Instagram. "Hij liegt, en misbruikt mijn naam om zichzelf en zijn magazine te promoten."

"Het is onacceptabel dat een persoon die verantwoordelijk is voor het uitreiken van zo'n prestigieuze prijs op deze manier leugens verspreidt. Het is respectloos tegenover iemand die France Football en de Gouden Bal altijd wel altijd gerespecteerd heeft."

De 36-jarige Ronaldo heeft de Gouden Bal liefst vijf keer gewonnen. Alleen Messi (zes keer) kreeg de onderscheiding vaker. De twee vedettes behoren ook dit jaar tot de laatste tien genomineerden. Rond 21.30 uur wordt de winnaar bekendgemaakt.

Volgens Ronaldo heeft Ferré maandag opnieuw gelogen. "Hij zei dat ik afwezig ben vanwege een vermeende quarantaine, maar daar is helemaal niet het geval", aldus de aanvaller van Manchester United.

Cristiano Ronaldo won de Gouden Bal in 2008, 2013, 2014, 2016 en 2017. Foto: ANP

Volgens Ronaldo is er geen sprake van rivaliteit met Messi. "Ik zal de winnaar van de Gouden Bal altijd feliciteren, wie het ook is. Sinds het begin van mijn carrière zijn sportiviteit en fair play belangrijk voor mij."

"Als ik iets win, dan win ik voor mijn club of voor mijn land. Ik win nooit door een andere speler te verslaan, dat is niet hoe ik het zie. Het is mijn grootste ambitie om internationale prijzen te winnen met mijn club en land."

"En daarnaast wil ik een goed voorbeeld zijn voor hen die profvoetballer zijn of dat willen worden. Mijn grootste ambitie is dat mijn naam in gouden letters wordt geschreven in het geschiedenisboek van het voetbal."

Ronaldo wil de vete met Ferré snel achter zich laten. "Mijn focus ligt alweer bij Manchester United en de volgende wedstrijd. De rest is gewoon de rest."