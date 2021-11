De KNVB legt een deel van de competities in het amateurvoetbal komend weekend stil. De voetbalbond neemt pas later een definitief besluit over de gevolgen van de nieuwe coronamaatregelen.

Volg het nieuws rond het coronavirus op de voet Volgen Krijg een melding bij belangrijke ontwikkelingen

De geplande competitiewedstrijden op het hoogste amateurniveau, de zogenaamde A-categorie bij de junioren en senioren, gaan aanstaande zaterdag niet door, meldt de KNVB maandag in een verklaring. Op vrijwillige basis worden wel inhaalwedstrijden gepland.

De duels in de B-categorie worden wél afgewerkt. Daar gaat het bijvoorbeeld om vriendenteams. "In de recreatieve competities willen de pupillen, junioren en senioren vooral zoveel mogelijk voetballen", aldus de KNVB. "Teams die niet willen voetballen, kunnen op coulance en medewerking rekenen."

De voetbalbond moest een besluit nemen over de competities, omdat het demissionair kabinet vrijdag bekendmaakte dat er vanaf afgelopen zondag na 17.00 uur niet meer mag worden getraind door amateursporters. Een grote meerderheid van de 1,2 miljoen amateurvoetballers kan niet trainen voor 17.00 uur.

A-categorie in het amateurvoetbal Mannen veldvoetbal standaard tweede divisie tot en met de vijfde klasse.

Mannen veldvoetbal reserve hoofdklasse tot en met de reserve derde klasse.

Mannen veldvoetbal onder 23 competitie (divisies).

Vrouwen veldvoetbal Eredivisie vrouwen tot en met de derde klasse.

Jeugd: JO13 tot en met JO19 divisie 1 tot en met de hoofdklasse.

Nog geen besluit over 11/12 en 18/19 december

De nieuwe coronamaatregelen duren in ieder geval tot en met zaterdag 18 december, maar de KNVB heeft maandag nog geen besluit genomen over de speelrondes van 11/12 december en 18/19 december.

Het Voetbal Medisch Centrum komt namelijk binnenkort met een advies over het spelen van wedstrijden zonder normaal te kunnen trainen, bekeken per leeftijdscategorie. Bovendien wil de voetbalbond het debat in de Tweede Kamer over de nieuwe coronaregels van aanstaande woensdag afwachten.

De KNVB hoopt dat de Kamer het kabinet nog op andere gedachten kan brengen, bijvoorbeeld door trainingen bij buitensporten toe te staan tot 20.00 uur, het tijdstip waarop essentiële winkels als supermarkten moeten sluiten. Volgens de bond zullen dan heel weinig trainingen vervallen, ook al zou er her en der wel wat geschoven moeten worden.

"We hopen echt dat de amateursport na het Kamerdebat van woensdag iets meer ruimte krijgt", zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB.

"Maar als er niet getraind kan worden, dan moet het spelen van alleen wedstrijden ook gezond blijven en niet extra blessures opleveren. We willen een zorgvuldig besluit nemen, vandaar dat we nu alleen nog voor het aankomend weekend beslissen."