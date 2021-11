Liefst vier voetbalsters maken maandag in de oefenwedstrijd tegen Japan hun debuut voor de Oranjevrouwen. Keeper Barbara Lorsheyd en verdedigers Samantha van Diemen, Caitlin Dijkstra (foto) en Janou Levels staan aan de aftrap, omdat veel vaste basisspelers rust krijgen of geblesseerd zijn.

Opstelling Oranjevrouwen Lorsheyd; Van Diemen, Dijkstra, Van Es, Levels; Kaagman, Snoeijs, Baijings; Van de Sanden, Smits, R. Jansen.

Bondscoach Mark Parsons kiest voor een volledig nieuw basiselftal in vergelijking met de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië (2-2). Dat duel stond gepland voor vrijdagavond, maar werd vanwege de sneeuw uitgesteld tot zaterdagmiddag. Daardoor zit er (te) weinig tijd tussen beide interlands.

Vivianne Miedema, Dominique Janssen en Jill Roord worden gespaard en zitten niet meer bij de selectie. Basisspelers Lieke Martens, Jackie Groenen, Sisca Folkertsma en Aniek Nouwen waren in Tsjechië al afwezig door blessures.

De negentienjarige rechtsback Van Diemen, die zondag samen met vier ploeggenoten werd overgeheveld uit Jong Oranje, is de eerste Feyenoord-international bij de vrouwen. De Rotterdamse club speelt pas sinds dit seizoen in de Eredivisie Vrouwen.

Barbara Lorsheyd (30), die al jaren eerste keeper is bij ADO Den Haag, zat vaker bij de selectie van Oranje, maar stond nog niet eerder in het veld. De 22-jarige Dijkstra (FC Twente) werd in september voor het eerst opgeroepen, terwijl de één jaar jongere Levels (PSV) vorige maand debuteerde in de selectie.

De oefeninterland tussen Nederland en Japan begint maandag om 19.40 uur en wordt afgewerkt in het Cars Jeans Stadion in Den Haag. Vanwege de coronamaatregelen zal er geen publiek aanwezig zijn. Het is de laatste interland van Oranje van dit kalenderjaar. Japan is de nummer dertien van de FIFA-ranglijst.