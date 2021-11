FC Emmen heeft maandagavond met ruime cijfers gewonnen van laagvlieger Almere City (3-0). Op de Oude Meerdijk verzorgde Jasin Assehnoun de complete doelpuntenproductie. Het restant van de wedstrijd tussen MVV Maastricht en Roda JC leverde eerder op de dag geen winnaar op: 1-1.

Emmen-aanvaller Assehnoun eiste al vroeg in de wedstrijd tegen Almere City de hoofdrol op. De Fin, die voorafgaand aan het duel met Almere pas één keer scoorde in de Keuken Kampioen Divisie, was al binnen twintig minuten twee keer trefzeker.

Vlak na rust completeerde Assehnoun zijn hattrick door op aangeven van Jeredy Hilterman de bal in de verre hoek achter Almere City-doelman Agil Etemadi te krullen. In het restant van het duel werd er niet meer gescoord.

Door de zege klom FC Emmen naar de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De degradant uit de Eredivisie van vorig seizoen heeft een achterstand van vijf punten op koploper Volendam. Excelsior is met 33 punten de nummer twee.

Het duel tussen MVV Maastricht en Roda JC eindigde onbeslist. Foto: Pro Shots

MVV en Roda scoren allebei één keer

MVV Maastricht en Roda JC scoorden beiden één keer in het restant van het duel dat werd afgemaakt nadat het eind oktober gestaakt werd. De beladen derby ontspoorde ruim vier weken geleden. Er waren ongeregeldheden langs het veld, waarbij supporters vuurwerk afstaken.

Bij het restant in het lege stadion De Geusselt werden onder arbiter Jeroen Manschot eerst de laatste minuten van de eerste helft gespeeld. Daarna werd van kant gewisseld en volgde direct de tweede helft.

In die tweede helft kwam MVV op voorsprong door een doelpunt van Mitchy Ntelo. Niet veel later maakte Xian Emmers uit de rebound gelijk. In het vervolg was Roda het gevaarlijkst, maar een winnaar kwam er niet meer.

Beide Limburgse clubs schieten niet heel veel op met het resultaat in Maastricht. MVV is met 22 punten de nummer twaalf van de Keuken Kampioen Divisie, terwijl Roda twee punten meer heeft en drie plaatsen hoger staat.

