Manchester United heeft Ralf Rangnick maandag aangetrokken als interim-manager. De 63-jarige Duitser maakt het seizoen af bij de twintigvoudig landskampioen en zal de club daarna twee jaar lang blijven adviseren.

Rangnick is de tijdelijke opvolger van Ole Gunnar Solskjaer, die vorige week zondag werd ontslagen wegens slechte resultaten. Tijdens de afgelopen twee wedstrijden van United zat assistent-coach Michael Carrick als eindverantwoordelijke op de bank.

Het is voor Rangnick de derde keer dat hij buiten Duitsland aan de slag gaat. Hij komt over van het Russische Lokomotiv Moskou, waar hij sportief directeur was, en vervulde die functie tussen 2012 en 2015 ook bij het toen zeer succesvolle Red Bull Salzburg van de huidige PSV-coach Roger Schmidt.

Verder was Rangnick trainer van onder meer VfB Stuttgart, Hannover 96, Schalke 04, Hoffenheim en RB Leipzig. Bij Leipzig, waarmee hij 2,5 jaar geleden in de finale van de DFB-Pokal van Bayern München verloor, was hij ook jarenlang directeur.

Met Hannover promoveerde de Duitse coach in 2002 als kampioen naar de Bundesliga. Negen jaar later slaagde hij er met Schalke wél in de DFB-Pokal te winnen.

Michael Carrick verraste zondag door Cristiano Ronaldo buiten de basis te laten tegen Chelsea. Schuin achter de Portugees zit Donny van de Beek.

Maakt Rangnick straks plaats voor Ten Hag?

In Britse media werd afgelopen week ook al gespeculeerd over wie United na dit seizoen zal aanstellen als manager, waarbij Erik ten Hag een van de genoemde namen was. De Ajax-trainer wilde niet ingaan op mogelijke interesse uit Manchester.

Voorlopig prijst United zich gelukkig met de ervaren Rangnick. "Ralf is een van de meest gerespecteerde coaches en vernieuwers in het Europese voetbal. Hij was met zijn leiderschap en technische vaardigheden onze topkandidaat", zegt United-directeur John Murtough.

Rangnick zelf heeft zin in zijn klus. "Ik hoop dat we er alsnog een succesvol seizoen van kunnen maken. De ploeg zit vol talent en heeft een goede mix van jeugd en ervaring. Ik hoop dat ik de spelers en het team kan helpen hun potentie waar te maken."

De eerste wedstrijd van United onder Rangnick is donderdag, wanneer het in vorm verkerende Arsenal naar Old Trafford komt. United staat slechts achtste in de Premier League, drie plekken lager dan de Londense tegenstander.

