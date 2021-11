Michael Carrick zegt dat de reserverol die Cristiano Ronaldo zondag tijdens Chelsea-Manchester United had niets met de naderende komst van Ralf Rangnick te maken heeft. Volgens de interim-coach was het zijn eigen keuze, gebaseerd op tactiek.

Na de wedstrijd suggereerde United-icoon en analyticus Gary Neville dat het verrassende besluit om Ronaldo te passeren was genomen in samenspraak met Rangnick, die zeer waarschijnlijk op korte termijn wordt aangesteld als manager voor de rest van het seizoen.

Carrick, die United onder zijn hoede heeft sinds Ole Gunnar Solskjaer ruim een week geleden werd ontslagen, bestrijdt dat. "Het is niet waar. We kwamen hier met een tactisch plan", legde hij zijn keuze na het 1-1-gelijkspel uit.

"Ik wist ongeveer hoe Chelsea zou gaan spelen en we wilden vooral de passes door het midden naar Jorginho en Ruben Loftus-Cheek eruit halen. Mijn keuzes waren gebaseerd op frisheid en tactiek."

Ronaldo, die in spits werd vervangen door Bruno Fernandes, viel na ruim een uur in. United stond op dat moment tegen de verhouding in met 0-1 voor door een goal van Jadon Sancho na een fout van Jorginho, die later met een benutte strafschop voor de eindstand zorgde.

Wordt Ralf Rangnick de nieuwe manager van Manchester United? Wordt Ralf Rangnick de nieuwe manager van Manchester United? Foto: Pro Shots

Rangnick lijkt Solskjaer (tijdelijk) te gaan opvolgen

Volgens verschillende Britse media staat Rangnick op het punt om tot het einde van het seizoen bij United te tekenen. De 63-jarige Duitser zou daarna plaatsmaken voor een permanente opvolger en verdergaan in een bestuurlijke rol bij 'The Red Devils'.

Rangnick, die sinds afgelopen zomer directeur is bij Lokomotiv Moskou, was in het verleden trainer van onder meer Schalke 04, Hoffenheim en RB Leipzig. Met Schalke veroverde hij in 2011 de DFB-Pokal. De laatste jaren was hij bij Leipzig naast trainer ook werkzaam als directeur.

United beleeft een teleurstellend seizoen en staat slechts achtste in de Premier League. In de zoektocht naar een nieuwe manager deed ook de naam van Erik ten Hag de ronde. De Ajax-trainer wilde daar niet op ingaan.

Bekijk de uitslagen, de stand en het programma in de Premier League