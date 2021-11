Vivianne Miedema is maandag bij een prestigieuze verkiezing van de BBC gekozen als wereldvoetbalster van het jaar. De spits van de Oranjevrouwen en Arsenal kreeg van de vijf finalisten de meeste stemmen van fans.

Miedema was door een panel van trainers, spelers, journalisten en voetbalbestuurders geselecteerd, samen met de Noorse Caroline Graham Hansen, de Spaanse Alèxia Putellas (beiden uitkomend voor FC Barcelona), de Australische Sam Kerr (Chelsea) en de Canadese Ashley Lawrence (Paris Saint-Germain). Fans konden vervolgens stemmen.

Dit jaar kroonde de 25-jarige Miedema zich onder meer tot topscorer aller tijden van de Engelse vrouwencompetitie. Ook werd ze met tien doelpunten topscorer op de Olympische Spelen in Tokio, waar ze met de Oranjevrouwen tot de kwartfinales reikte.

De topscorer aller tijden van de Oranjevrouwen bracht daarnaast haar totale aantal Champions League-doelpunten op 25 in 21 wedstrijden. Ze speelt sinds 2017 voor Arsenal, waarvoor ze al ruim honderd keer scoorde en waarmee ze twee jaar geleden kampioen werd.

"Deze prijs betekent veel voor me", zegt Miedema over het winnen van de BBC-prijs. "Het maakt het extra speciaal dat de fans hebben kunnen stemmen. Ik ben verrast en heel blij, ik voel me vereerd."

Kerr eindigde bij de BBC-verkiezing, die voor de zevende keer werd georganiseerd, als tweede. De derde plaats was voor Putellas. Vorig jaar ging de prijs voor de tweede keer naar de Engelse Lucy Bronze.

Miedema maakt ook kans op Gouden Bal

Later op maandag behoort Miedema ook tot de kanshebbers op de Gouden Bal, die 's avonds in Parijs wordt uitgereikt. Ze is bij de verkiezing, die wordt georganiseerd door France Football, een van de twintig genomineerden.

Naast Miedema behoort ook Lieke Martens tot de shortlist. De prestigieuze prijs wordt sinds 2018 uitgereikt en is de tegenhanger van FIFA's Best, de prijs die vier jaar gelden door Martens werd gewonnen.

Bij de mannen zijn geen Nederlanders genomineerd voor de Gouden Bal. Wel behoren onder anderen Lionel Messi, Cristiano Ronaldo en Robert Lewandowski tot de dertig geselecteerden.