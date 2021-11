Noa Lang maakte zondag zijn eerste doelpunt voor Club Brugge in bijna drie maanden tijd. De drievoudig Oranje-international bracht zijn ploeg op 2-2 tegen KRC Genk en vierde dat door zijn wijsvinger tegen zijn lippen te drukken.

Daarmee gaf de 22-jarige aanvaller een signaal af richting zijn criticasters, vertelde hij na het met 3-2 gewonnen duel tegen Eleven Sports. "De mensen praten veel, dus dat moest ik even laten weten. De mensen over wie het gaat, weten dat zelf wel."

Toch laat Lang zich naar eigen zeggen niet uit het veld slaan door de kritiek, die er met name is over zijn houding op het veld. "Het interesseert me niks, dat laat ik vandaag weer zien. Ik doe wat ik wil en ik bepaal hoe ik juich."

Lang maakte begin dit seizoen veel indruk met meerdere goals en assists, waarmee hij een selectie afdwong voor het Nederlands elftal. Maar sinds 10 september stond de voormalig Ajacied droog in de Belgische competitie.

"Het was een tijdje geleden dat ik gescoord had, maar vandaag ging het lekker", vond Lang, die ook de assist gaf bij de openingsgoal van Hans Vanaken. "Maar er is nog ruimte voor verbetering, ik ben nog lang niet op mijn best. De laatste tijd heb ik wat minder kansen gekregen, maar nu ben ik los."

Club Brugge staat dankzij de overwinning samen met Antwerp FC op de tweede plaats in de Jupiler Pro League. De verrassende koploper Royale Union Saint-Gilloise, dat vorig seizoen nog uitkwam op het tweede niveau in België, heeft vier punten meer.