De povere zondag in de Eredivisie met slechts vier goals in vijf wedstrijden heeft net geen record opgeleverd. In de geschiedenis van de Eredivisie werd alleen in 1992 op een speeldag met vijf wedstrijden minder gescoord.

Na Sparta Rotterdam-Ajax (0-1), FC Twente-Feyenoord (0-0), FC Utrecht-Heracles (1-0), sc Heerenveen-PSV (1-1) en Vitesse-AZ (0-0) stond de teller zondag op slechts vier doelpunten. Het is daarmee de minst doelpuntrijke Eredivisie-dag met vijf duels van deze eeuw.

Alleen in 1992 werd er minder gescoord op een dag dat er vijf wedstrijden op het programma stonden. Na Ajax-FC Groningen (0-0), FC Den Haag-RKC Waalwijk (0-0), Vitesse-FC Volendam (0-0), Sparta Rotterdam-De Graafschap (1-1) en SVV/Dordrecht'90-Feyenoord (0-1) bleef het aantal destijds steken op drie goals.

Het is bovendien voor het eerst deze eeuw dat geen enkele ploeg meer dan één keer scoorde op een dag met vijf duels. Vóór deze eeuw gebeurde dit wel drie keer: op 25 april 1981 (zes duels), 27 maart 1982 en 2 februari 1992 (vijf duels).

In deze speelronde in de Eredivisie werd er in totaal vijftien keer gescoord. Dat heeft eveneens geen primeur opgeleverd. Het huidige record staat op twaalf goals en dat werd in speelronde 12 in het seizoen 1969/1970, in speelronde 25 in 1971/1972 en op speeldag 2 in 2001/2002 genoteerd.

Opvallend is ook dat er zowel op vrijdag (één duel) als op zaterdag (drie duels) meer werd gescoord dan op zondag. Bij NEC-Cambuur (2-3) op vrijdag vielen liefst vijf goals, waarna Fortuna Sittard-FC Groningen (1-4), PEC Zwolle-RKC (0-0), Willem II-Go Ahead Eagles (0-1) zes goals brachten.