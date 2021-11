Er komt een onderzoek naar de bizarre wedstrijd tussen Belenenses en Benfica van zaterdag in Portugal. De clubs beweren dat ze door de Portugese competitie werden gedwongen om te spelen, terwijl de organisator dat zegt nooit een verzoek tot uitstel te hebben ontvangen.

Vanwege zeventien coronagevallen in de selectie en staf verscheen Belenenses met slechts negen spelers op het veld, waaronder twee keepers. Na rust, bij een 0-7-achterstand, keerden nog slechts zeven van hen terug op het veld.

Bij de start van de tweede helft ging reservekeeper João Monteiro, die werd ingezet als veldspeler, geblesseerd op de grond zitten. De scheidsrechter staakte daarop de wedstrijd, want volgens de regels moet een ploeg uit minimaal zeven spelers bestaan.

Belenenses zegt dat er in aanloop naar de wedstrijd geen tijd meer was om vervangende spelers te regelen en dat de Portugese competitie het niet toestond om de wedstrijd uit te stellen. Benfica onderschrijft dat verhaal, in tegenstelling tot de competitieorganisator.

Een onderzoek moet nu in kaart brengen in hoeverre de protocollen zijn nageleefd. Het bestuur van de Portugese competitie vergadert er maandag over en gaat ook in overleg met de regering en de gezondheidsautoriteiten.

Een van de Belenenses-spelers, verdediger Cafu Phete, testte positief op COVID-19 nadat hij vorige week terugkeerde van interlands met Zuid-Afrika. Gevreesd wordt dat hij de nieuwe omicronvariant mee heeft gebracht.