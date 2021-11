Brian Brobbey heeft zondag een pijnlijke avond beleefd bij RB Leipzig. De spits werd in de kraker tegen Bayer Leverkusen bij zijn basisdebuut in de Bundesliga al na 42 minuten gewisseld. Mede door een doelpunt van Jeremie Frimpong won Bayer Leverkusen met 1-3.

De negentienjarige Brobbey speelde een nogal ongelukkige wedstrijd in de Red Bull Arena en een paar minuten na de 0-2 van Bayer Leverkusen werd de spits door trainer Achim Beierlorzer uit zijn lijden verlost. Voor zover bekend had hij geen blessure opgelopen.

Voor Brobbey is de pijnlijke wissel een nieuwe tegenvaller in zijn periode bij RB Leipzig. Voor de wedstrijd tegen Bayer Leverkusen had hij dit seizoen slechts 174 minuten gespeeld voor de ambitieuze Bundesliga-club.

De kans is aanwezig dat Brobbey komende winter terugkeert bij Ajax, dat hij afgelopen zomer verruilde voor RB Leipzig. Volgens De Telegraaf zien de Amsterdammers in de spits een goede back-up voor Sébastien Haller.

Door doelpunten van Florian Wirtz en Moussa Diaby was Bayer Leverkusen al na 34 minuten spelen op 0-2 gekomen tegen RB Leipzig. Na een uur deed de thuisclub nog wel wat terug via André Silva, maar twee minuten later bepaalde Frimpong de eindstand op 1-3.

Voor de Nederlandse rechtsback was het pas zijn tweede doelpunt in dienst van Bayer Leverkusen, waar hij sinds januari teamgenoot is van bankzitter Daley Sinkgraven. "Die Werkself" staat momenteel op de derde plaats in de Bundesliga. Leipzig bezet de teleurstellende achtste plaats.

