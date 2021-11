Joël Drommel vindt dat het hem kan worden aangerekend dat PSV zondag met 1-1 gelijkspeelde bij sc Heerenveen, al wil hij daar ook niet te lang bij stilstaan. De keeper ging in Friesland niet vrijuit bij de late tegentreffer.

Zo'n twintig minuten voor tijd verwerkte Drommel een gevaarlijke vrije trap van Heerenveen niet goed, waarna Rami Al Hajj kon scoren. PSV heeft nu al tien jaar niet gewonnen in het Abe Lenstra Stadion.

"Ik had de bal moeten klemmen of beter naar buiten moeten drukken. In eerste instantie dacht ik dat André (Ramalho, red.) de bal weg kon koppen. Ik weet dat het niet goed is en dat ik daar beter mee om kan gaan", was Drommel zelfkritisch voor de camera van ESPN.

"De laatste tijd hield ik een paar keer de nul, dat is lekker voor een keeper. Ik wilde nu voor de derde op rij gaan en dan gebeurt zoiets. Dat is even balen, maar ik moet positief blijven, hard blijven werken en me niet gek laten maken. Volgende keer beter."

Balende PSV'ers en juichende Heerenveen-spelers na de gelijkmaker van Rami Al Hajj. Balende PSV'ers en juichende Heerenveen-spelers na de gelijkmaker van Rami Al Hajj. Foto: ANP

Schmidt: 'We hadden vijf of zes keer moeten scoren'

PSV-trainer Roger Schmidt wilde de schuld van het gelijkspel niet bij zijn doelman leggen. Volgens de Duitser had zijn ploeg al veel eerder afstand moeten nemen van Heerenveen.

"We zijn heel teleurgesteld. We waren duidelijk beter en kregen veel kansen, maar je moet ze op het juiste moment benutten. We hadden vier, vijf, zes keer moeten scoren of niets tegen moeten krijgen", vertelde hij.

"Het is belangrijk dat je tot het laatste moment scherp blijft. Daar ontbrak het een beetje aan. Ik weet niet precies hoe dat kan. We hadden kansen genoeg, maar hadden daar beter mee om moeten gaan."

Door het gelijkspel geeft PSV twee punten toe op koploper Ajax, dat eerder op de dag wél een uitoverwinning boekte. De Eindhovenaren spelen in de volgende Eredivisie-speelronde thuis tegen FC Utrecht.

