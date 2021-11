PSV heeft zondag een misstap begaan in de Eredivisie. Door een fout van doelman Joël Drommel speelden de Eindhovenaren met 1-1 gelijk tegen Heerenveen, waardoor ze voor het tiende jaar op rij niet wonnen in Friesland.

PSV was na dertien minuten spelen nog op voorsprong gekomen via Carlos Vinícius, die daarmee zijn vierde doelpunt van het seizoen maakte. Een kwartier voor tijd werd het gelijk toen Drommel een vrije trap losliet en Rami Al Hajj profiteerde. Daarna werd er niet meer gescoord in Heerenveen.

Door het puntenverlies raakt PSV voor het eerst deze maand achterop bij koploper Ajax, dat eerder op de dag nipt won van Sparta Rotterdam (0-1). De ploeg van trainer Roger Schmidt heeft na veertien wedstrijden twee punten minder dan de Amsterdammers.

Het is bovendien voor de negende keer op rij dat PSV niet weet te winnen bij Heerenveen. De Eindhovenaren boekten in 2011 voor het laatst een zege in het Abe Lenstra Stadion. Toen was PSV mede door twee doelpunten van Georginio Wijnaldum met 1-5 te sterk voor de Friezen.

Drommel leidde eerder dit seizoen al vaker puntenverlies van PSV in. Mede door een blunder van de Bussumer verloor de 24-voudig landskampioen met 2-1 van Willem II. Vooralsnog hield Schmidt het vertrouwen in Drommel en bleef reservedoelman Yvon Mvogo op de bank.

Teleurstelling bij Mario Götze en Érick Gutiérrez na de zeperd in Heerenveen. Teleurstelling bij Mario Götze en Érick Gutiérrez na de zeperd in Heerenveen. Foto: Pro Shots

Vinícius zet PSV op voorsprong

PSV speelde drie dagen geleden nog in de Europa League tegen Sturm Graz (2-0-zege), maar daar was weinig van te merken in Heerenveen. Met een ongewijzigd elftal dicteerden de bezoekers het duel in het Abe Lenstra Stadion en stapelden ze kans op kans.

Nadat Vinícius eerst nog naast het doel van doelman Xavier Mous had geschoten, was het in de dertiende minuut wel raak voor de Braziliaan. Ritsu Doan legde de bal na een hoge pass van Bruma klaar voor de spits, die niet faalde en zo voor de vierde wedstrijd op rij betrokken was bij een doelpunt van de Eindhovenaren.

Na de tegentreffer kroop Heerenveen wat meer uit de schulp en dat resulteerde in verschillende speldenprikjes. Rami Kaib schoot echter een half metertje naast, waardoor Drommel met de nul op zak de kleedkamers kon opzoeken.

Carlos Vinícius is het middelpunt van de feestvreugde na zijn openingsdoelpunt voor PSV. Carlos Vinícius is het middelpunt van de feestvreugde na zijn openingsdoelpunt voor PSV. Foto: Getty Images

Drommel leidt gelijkmaker in

Na rust was het weer eenrichtingsverkeer richting het Friese doel en was het een wonder dat PSV niet op 0-2 kwam. Vinícius schoot net naast toen Heerenveen de bal niet goed weg kreeg en hield de ploeg van trainer Johnny Jansen zo in leven.

De misser van Vinícius kwam PSV duur te staan, want in de 73e minuut werd het door toedoen van een fout van Drommel gelijk in Heerenveen. De doelman van PSV tikte een vrije trap van Joey Veerman in de voeten van Al Hajj en de Zweed faalde niet voor een leeg doel: 1-1.

Met nog een kwartier op de klok trok PSV alle registers open om de winnende treffer te forceren. Bruma was van iedereen nog het dichtst bij de 1-2, maar zijn schot belandde op de buitenkant van de paal, waardoor PSV weer geen driepunter meenam uit Heerenveen.

Joël Drommel druipt af na het gelijkspel tegen Heerenveen. Joël Drommel druipt af na het gelijkspel tegen Heerenveen. Foto: Getty Images

