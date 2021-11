PSV heeft zondag een misstap begaan in de Eredivisie. Door een fout van doelman Joël Drommel speelden de Eindhovenaren met 1-1 gelijk tegen Heerenveen, waardoor ze voor het tiende jaar op rij niet wonnen in Friesland.

PSV was na dertien minuten spelen nog op voorsprong gekomen via Carlos Vinícius. Een kwartier voor tijd werd het gelijk nadat Drommel een vrije trap losliet en Rami Al Hajj profiteerde. Daarna werd er niet meer gescoord in Heerenveen.

Door het puntenverlies raakt PSV voor het eerst deze maand achterop bij koploper Ajax, dat eerder op de dag nipt won van Sparta Rotterdam (0-1). De ploeg van trainer Roger Schmidt heeft na veertien wedstrijden twee punten minder dan de Amsterdammers.

Het is bovendien voor de negende keer op rij dat PSV niet weet te winnen bij Heerenveen. De Eindhovenaren boekten in 2011 voor het laatst een zege in het Abe Lenstra Stadion. Toen was PSV mede door twee doelpunten van Georginio Wijnaldum met 5-1 te sterk voor de Friezen.

Drommel leidde eerder dit seizoen al vaker puntenverlies van PSV in. Mede door een blunder van de Bussumer verloor de 24-voudig landskampioen met 2-1 van Willem II. Vooralsnog hield Schmidt het vertrouwen in Drommel en bleef reservedoelman Yvon Mvogo op de bank.