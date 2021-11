Cyriel Dessers baalt ervan dat hij Feyenoord zondag niet nog eens voor puntenverlies kon behoeden. De spits bleek in de afgelopen weken als invaller keer op keer de redder, maar kon op bezoek bij FC Twente niets veranderen aan de 0-0-stand.

Dessers viel na ruim een uur in en kreeg drie grote kansen in de lege Grolsch Veste. De 26-jarige Belg zag FC Twente-doelman Lars Unnerstall bij al zijn pogingen echter redding brengen.

"Het is vervelend, omdat ik het gevoel had dat het er nog in zat. Ik dacht: die bal gaat nog één keer goed vallen", zei een teleurgestelde Dessers na de wedstrijd voor de camera van ESPN.

"Dat gebeurde ook bijna, maar Unnerstall zat er een paar keer goed tussen. Hij zat zó dichtbij en is zó groot, dat het moeilijk is om de bal langs hem te krijgen. Hij is een goede keeper. Ik deed niet heel veel verkeerd, maar hij was net iets beter vandaag."

Feyenoord speelde lange tijd weinig klaar in Enschede, al was dat volgens Dessers ook de verdienste van FC Twente. "Het is jammer dat we pas aan het einde gevaarlijker werden. Twente had het wat dat betreft ook wel goed onder controle. Ze speelden het leep uit."

Door de misstap in Enschede heeft Feyenoord niet meer de minste verliespunten in de Eredivisie. De Rotterdammers bezetten achter Ajax en PSV de derde plaats. Woensdag is Heracles Almelo in De Kuip de volgende opponent.

