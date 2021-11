Real Madrid is zondag aan puntenverlies ontsnapt in La Liga. De Spaanse koploper draaide mede door een prachtgoal van Vinícius Júnior in de slotfase een achterstand om in een overwinning. In Italië gaat Napoli sinds zondag alleen aan kop in de Serie A.

Real kende nog een valse start in Santiago Bernabéu, want na twaalf minuten spelen brak Sevilla de ban. Rafa Mir stond helemaal vrij bij een hoekschop van Marcos Acuna en kopte de bal keurig langs Thibaut Courtois, die kansloos was.

Sevilla kon echter niet lang genieten van de voorsprong. Karim Benzema, die deze week werd veroordeeld tot een voorwaardelijke celstraf vanwege het afpersen van voormalig teamgenoot Mathieu Valbuena met een sekstape, profiteerde van een blunder van de doelman van Sevilla en maakte van dichtbij zijn elfde competitiedoelpunt van het seizoen: 1-1.

Real leek af te stevenen op een gelijkspel, maar drie minuten voor tijd viel alsnog de winnende treffer dankzij de individuele klasse van Vinícius Júnior. De Braziliaanse buitenspeler schoot de bal van grote afstand in de kruising, wat alweer zijn negende competitiegoal betekende.

Door de zwaarbevochten overwinning gaat Real met 33 punten uit veertien duels aan de leiding in La Liga. Nummer twee Atlético Madrid, dat eerder op de avond met 1-4 won van Cádiz, heeft vier punten minder dan de stadgenoot. FC Barcelona volgt nog altijd op gepaste afstand. De ploeg van nieuwbakken trainer Xavi staat tien punten achter op Real.

Dries Mertens was me twee goals weer de belangrijke man bij Napoli. Dries Mertens was me twee goals weer de belangrijke man bij Napoli. Foto: Getty Images

Napoli alleen aan kop in Serie A

In Italië gaat Napoli alleen aan kop in de Serie A. Mede dankzij twee goals van Dries Mertens werd met 4-0 gewonnen van Lazio, terwijl concurrent AC Milan met 1-3 onderuit ging tegen Sassuolo.

Napoli kwam dankzij Piotr Zielinski al in de zevende minuut op voorsprong, waarna Mertens er drie minuten later al 2-0 van maakte. De Belg zorgde na een half uur ook voor de 3-0-ruststand.

In de tweede helft gaf de thuisploeg de toch al bijzondere avond, waarop een nieuw standbeeld werd onthuld voor clubicoon Diego Maradona, de avond nog wat meer glans. Met een schitterende uithaal zorgde Fabián Ruiz voor een passend slot.

AC Milan, dat tot aan dit weekend de koppositie deelde met Napoli, leed een pijnlijke nederlaag. Op eigen veld werd met 1-3 verloren van Sassuolo, nadat vorige week Fiorentina al met 4-3 te sterk was.

Met 35 punten uit veertien wedstrijden staat Napoli drie punten boven AC Milan. Internazionale staat weer een punt achter de stadgenoot en is de nummer drie.

