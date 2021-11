AC Milan heeft de tweede nederlaag op rij geleden in de Serie A. Een week na de 4-3 tegen Fiorentina was Sassuolo zondag in San Siro verrassend met 1-3 te sterk. Medekoploper Napoli kan later vandaag van de uitglijder van Milan profiteren.

De 'rossoneri' begonnen uitstekend en kwamen na twintig minuten dankzij Alessio Romagnoli op voorsprong, maar konden daar maar kort van genieten. Drie minuten later tekende Gianluca Scamacca al voor de gelijkmaker.

De kwetsbaarheid achterin bij Milan kwam pijnlijk aan het licht toen Simon Kjaer de bal in eigen doel werkte. Halverwege de tweede helft maakte Italiaans international Domenico Berardi er zelfs 1-3 van.

De wedstrijd leek nog even spannend te worden toen de bezoekers na rood voor Alessio Romagnoli een kwartier voor tijd met tien man verder moesten. Milan, waar Zlatan Ibrahimovic de hele wedstrijd meespeelde, slaagde er echter niet in om daarvan te profiteren.

Milan boekte midweeks nog een succes door in de Champions League met 0-1 te winnen bij Atlético Madrid. Daardoor blijft de ploeg in de race om te overwinteren op het hoogste Europese niveau.

Napoli kan zondagavond alleen aan kop komen in de Serie A als thuis wordt gewonnen van Lazio. De aftrap in het Stadio Diego Armando Maradona is om 20.45 uur.

