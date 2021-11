FC Utrecht heeft zondag in de Eredivisie op de valreep gewonnen van Heracles Almelo. De Domstedelingen leken - mede door een gemiste penalty van Simon Gustafson - gelijk te gaan spelen, maar in de blessuretijd viel de winnende 1-0 alsnog.

FC Utrecht had het overwicht en kreeg meer kansen dan Heracles Almelo, maar slaagde er lange tijd niet in om te scoren. In de blessuretijd viel de 1-0 alsnog: een kopbal ging via Mats Knoester in diens eigen doel. De ploeg van trainer René Hake neemt dankzij de zege de vierde plaats over van SC Cambuur. Heracles blijft veertiende.

In de eerste helft had vooral Gustafson niet zijn dag. De Zweed miste na een kwartier een grote kans en vlak voor rust was Heracles-doelman Janis Blaswich opnieuw een plaaggeest door zijn penalty te keren. Gustafson had de zeventien voorgaande strafschoppen in de Eredivisie nog benut.

Ook in de tweede helft lag het initiatief vooral bij Utrecht, maar het lukte de thuisploeg maar niet om tot veel uitgespeelde kansen te komen. Remco Balk had de grootste mogelijkheid: een hard schot van de twintigjarige aanvaller raakte de lat.

De slotfase leverde hetzelfde spelbeeld op. Utrecht had wel meer de bal en was veel te vinden op de helft van Heracles, maar het duurde tot de blessuretijd voordat het ook een doelpunt opleverde. Een kopbal van Adrián Dalmau leek niet heel gevaarlijk, maar belandde via het hoofd van Knoester - die daar niets aan kon doen - alsnog in het doel: 1-0.

De overwinning voor Utrecht was verdiend, want Heracles schoot in de hele wedstrijd niet één keer op doel. Voor Utrecht gaat de Eredivisie zaterdag verder met een uitwedstrijd in Eindhoven tegen PSV (aftrap 16.30 uur). Heracles Almelo speelt woensdag in Rotterdam een inhaalwedstrijd tegen Feyenoord, die om 20.00 uur begint.

Janis Blaswich keerde de strafschop van Simon Gustafson. Janis Blaswich keerde de strafschop van Simon Gustafson. Foto: Pro Shots

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Eredivisie