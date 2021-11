De wedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord heeft zondag geen goals en dus ook geen winnaar opgeleverd. Voor het eerst in weken bleef een glansrol voor spits Cyriel Dessers uit bij de Rotterdammers.

Dessers had de aandacht recent op zich gevestigd met late doelpunten tegen Sparta Rotterdam (0-1), Union Berlin (1-2), AZ (1-0) en Slavia Praag (2-2), maar kon dat in Enschede niet herhalen.

De oud-speler van Heracles Almelo en FC Utrecht viel na ruim een uur in en kreeg wel drie grote kansen om opnieuw de held te worden, maar Twente-keeper Lars Unnerstall voorkwam dat telkens.

Feyenoord maakte in de lege Grolsch Veste de meeste aanspraak op de zege, al was van overtuigend spel geen sprake. Echt grote kansen waren lange tijd zeer schaars.

Het bloedeloze gelijkspel betekent dat Feyenoord niet meer de minste verliespunten heeft in de Eredivisie. De vijftienvoudig landskampioen staat derde, op vier punten van Ajax en één van PSV. Ze hebben nog wel een wedstrijd tegoed. Twente is de nummer zeven.

De wedstrijd tussen FC Twente en Feyenoord was niet erg aantrekkelijk. Foto: Pro Shots

Twente en Feyenoord stellen behoorlijk teleur

Drie dagen na de nieuwe hoofdrol van Dessers in Praag, waar Feyenoord Europese overwintering veiligstelde, was er een stuk minder te genieten in Enschede. Feyenoord was beter, maar werd amper gevaarlijk.

Het grootste gevaar was voor rust lange tijd van Ramiz Zerrouki, die Feyenoord-keeper Ofir Marciano - hij verving opnieuw de met het coronavirus besmette Justin Bijlow - aan het werk zette met een schot van afstand. Namens de bezoekers waren verdedigers Marcos Senesi en Marcus Pedersen het dichtst bij een treffer.

In de tweede helft kwam het meeste gevaar weer eens van Dessers, die in de 66e minuut zijn opwachting maakte. Hij verscheen drie keer gevaarlijk voor Unnerstall, die keer op keer ingreep.

De Twente-keeper had ook al gered op een schot van Fredrik Aursnes en zag verder Bryan Linssen een paar keer gevaarlijk voor zich opduiken. Feyenoord speelde echter te weinig klaar om puntenverlies af te wenden.

Cyriel Dessers verving Bryan Linssen, maar kon Feyenoord niet redden. Foto: ANP

