Trainer Roger Schmidt heeft zondag geen wijzigingen doorgevoerd bij PSV voor de uitwedstrijd tegen sc Heerenveen. De Eindhovenaren treden voor de derde keer op rij in dezelfde opstelling aan.

Opstelling sc Heerenveen Mous; Van Ewijk, Van Beek, Bakker, Kaib; Madsen, Kongolo, Joey Veerman; Stevanovic, Henk Veerman, Halilovic.

Opstelling PSV Drommel; Mwene, Ramalho, Boscagli, Mauro Júnior; Gutiérrez, Sangaré; Doan, Götze, Bruma; Vinícius.

De keuzes van Schmidt zijn deels noodgedwongen, want PSV mist nog altijd een hoop spelers. Onder anderen Jordan Teze, Philipp Max, Ryan Thomas, Noni Madueke, Cody Gakpo en Eran Zahavi zijn niet beschikbaar.

PSV hoopt in Friesland de vierde overwinning op rij te boeken in de Eredivisie. In de afgelopen weken werd al afgerekend met FC Twente (5-2), Fortuna Sittard (1-4) en Vitesse (2-0).

Tegen Vitesse trad PSV aan in dezelfde opstelling als zondag in Heerenveen. Ook tegen Sturm Graz koos Schmidt donderdag voor dezelfde namen. Dat duel werd eveneens met 2-0 gewonnen.

Bij een zege op Heerenveen komt PSV weer in punten gelijk met koploper Ajax, dat eerder op de dag met 0-1 van Sparta Rotterdam won. Dusan Tadic maakte in die wedstrijd het enige doelpunt.

Het duel tussen sc Heerenveen en PSV begint zondag om 16.45 uur. Scheidsrechter Allard Lindhout heeft de leiding in het Abe Lenstra Stadion. Drie van de vier laatste confrontaties tussen beide clubs eindigden in 2-2.

