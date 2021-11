Giovanni van Bronckhorst heeft zondag ook zijn eerste competitiewedstrijd gewonnen als trainer van Rangers FC. Met de Schotse koploper was hij met 1-3 te sterk voor Livingston. Noa Lang was met een doelpunt en een assist belangrijk voor Club Brugge.

Rangers FC kende een uitstekende start in de Tony Macaroni Arena en leidde na een kwartier spelen met 0-2 door doelpunten van Scott Arfield en Joe Aribo. Livingston deed voor rust nog wel wat terug, maar vervolgens bepaalde Fashion Sakala de eindstand op 1-3.

Door de overwinning verstevigt Rangers de koppositie in de Schotse competitie. De ploeg van Van Bronckhorst heeft een voorsprong van zes punten op nummer twee Hearts en zeven punten op nummer drie Celtic.

Van Bronckhorst debuteerde afgelopen donderdag met een 2-0-zege op Sparta Praag in de groepsfase van de Europa League. Daardoor plaatste de 55-voudig landskampioen zich voor de eerste knock-outronde van het tweede Europese clubtoernooi.

De 46-jarige Van Bronckhorst tekende vorige week een contract tot medio 2025 bij Rangers FC, waarmee hij terugkeerde bij de club waar hij als speler ook al actief was. Van 1998 tot 2001 speelde hij 73 wedstrijden in Glasgow. Als trainer volgt hij Steven Gerrard op, die naar Aston Villa verkaste.

Noa Lang was opnieuw belangrijk voor Club Brugge. Noa Lang was opnieuw belangrijk voor Club Brugge. Foto: Reuters

Lang helpt Brugge aan zwaarbevochten zege

Lang deed opnieuw van zich spreken bij Club Brugge. De Oranje-international maakte de belangrijke 2-2 tegen het KRC Genk van trainer John van den Brom, waarna Brugge met tien man in de slotfase ook nog de zege naar zich toetrok dankzij een assist van Ruud Vormer.

Club Brugge was na 35 minuten spelen op voorsprong gekomen via Hans Vanaken, die een voorzet van Lang keurig afrondde. Niet veel later kwam de regerend landskampioen met tien man te staan door een tweede gele kaart van Ignace Van der Brempt.

KRC Genk profiteerde optimaal van de rode kaart van Club Brugge en draaide de achterstand door twee doelpunten van Patrik Hrosovsky om in een voorsprong. Tegen de verhouding in zorgde Lang in de 78e minuut met een schuiver van dichtbij voor de 2-2, waarna Federico Ricca vier minuten later raak kopte uit een hoekschop van Vormer.

Door de overwinning loopt Club Brugge na twee wedstrijden op rij zonder zege in op koploper Royale Union Saint-Gilloise, dat vrijdag verloor van OH Leuven (1-3). Het verschil tussen beide clubs bedraagt vier punten. Van den Brom moet na de derde wedstrijd op rij zonder zege vrezen voor zijn baan. KRC Genk staat tiende.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Jupiler League