Dusan Tadic heeft zondag na de minimale 0-1-zege van Ajax op Sparta Rotterdam zijn afschuw over het kunstgras uitgesproken. De matchwinner en aanvoerder van de Amsterdammers vindt de ondergrond helemaal niets.

"Het is niet leuk om op kunstgras te spelen. Als we in Nederland een serieuze competitie willen, moeten alle clubs op een normaal veld spelen. Kunstgras moet eruit", zei Tadic na de matige wedstrijd in een interview met ESPN. Later ging hij ook op de persconferentie een minuut of vijf lang los over kunstgras.

Toeval of niet, enkele weken geleden speelde Ajax op bezoek bij Heracles (0-0) net als tegen Sparta een zeer matige wedstrijd. Die kunstgrasduels staan in schril contrast met de flitsende Europese optredens van de Amsterdammers.

"In Europa is alles heel goed geregeld. En dan speel je hier op kunstgras tegen een ploeg die heel compact staat, dat is gewoon moeilijk", zei Tadic in het ESPN-interview, om vervolgens weer eens zijn kenmerkende uitspraak te doen. "Als wij willen 'pak schaal', dan moeten wij ook deze wedstrijd winnen."

Sparta is een van de drie Eredivisie-clubs met een kunstgrasveld. De clubleiding liet eerder deze week nog weten dat het in januari een besluit neemt over een mogelijke terugkeer naar natuurgras.

Ajacied Jurriën Timber moet een sliding inzetten op het kunstgrasveld om de bal binnen te houden. Foto: Pro Shots

Ajax speelde eerder zwak op kunstgras van Heracles

Diverse andere clubs in het betaald voetbal namen de afgelopen jaren al afscheid van de door veel spelers verafschuwde kunstgrasmatten. Naast Sparta spelen in de Eredivisie momenteel alleen SC Cambuur en Heracles Almelo nog op de artificiële ondergrond.

Ook Ajax-trainer Erik ten Hag beleefde geen plezier aan de moeizame uitzege in Rotterdam. "Sparta zakt in om te verdedigen en hoopt op één momentje. Dat hadden ze in de eerste helft nog bijna ook", doelde hij op een opgelegde kans van Vito van Crooij, die rakelings voorlangs schoot.

De treffer van Tadic kort voor rust zorgde ervoor dat Ajax niet voor de derde keer in een maand tijd op 0-0 bleef steken in de Eredivisie. Kleinere clubs als Sparta, Heracles en ook Go Ahead Eagles slaagden erin om het de titelverdediger met defensief spel erg lastig te maken.

"Maar het is echt niet zo dat er nu iets nieuws is uitgevonden waar wij geen antwoord op hebben", zei Ten Hag. "Vorig seizoen waren er ook vaak ploegen die heel verdedigend spelen tegen ons. Het is aan ons om daarmee om te gaan."

Ajax vervolgt de Eredivisie donderdag met een thuiswedstrijd tegen Willem II.

