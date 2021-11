Chelsea is zondag in eigen huis niet verder gekomen dan een gelijkspel tegen Manchester United. Op Stamford Bridge werd het 1-1. Manchester City won eerder op de dag van West Ham United (2-1) en naderde de koploper tot op één punt.

Bij Chelsea-United, waar Cristiano Ronaldo verrassend op de bank begon bij de bezoekers, werd het na rust tegen de verhouding in 0-1 door een treffer van Jadon Sancho. Hij profiteerde van dramatisch uitverdedigen van Jorginho.

Het sterkere Chelsea, waar Hakim Ziyech de hele wedstrijd speelde, ging vol op jacht naar de gelijkmaker en die viel ook. Jorginho maakte zijn fout goed door een penalty te benutten die was gegeven na een overtreding van Aaron Wan-Bissaka.

Chelsea leed voor de vierde keer dit seizoen puntenverlies en gaat nog wel aan kop. United, waar Donny van de Beek de laatste minuten mocht meedoen, speelde het eerste Premier League-duel sinds het ontslag van Ole Gunnar Solskjaer en staat achtste.

City had het lastig met West Ham United, maar boekte wel een verdiende overwinning. Een treffer van Riyad Mahrez werd in de zeventiende minuut nog afgekeurd vanwege buitenspel, maar de treffer van Ilkay Gündogan (33') telde wel. De Duitser prikte de bal binnen na een harde voorzet van Mahrez.

De voorsprong van City kwam in het vervolg van de wedstrijd nooit echt in gevaar. Via Fernandinho lukte het de ploeg van manager Josep Guardiola om in de slotfase meer afstand te nemen: 2-0. Manuel Lanzini scoorde nog tegen.

Manchester City won in winterse omstandigheden van West Ham United. Foto: Getty Images

Sneeuw zet streep door Burnley-Tottenham

Bij Manchester City-West Ham United viel er sneeuw, maar de wedstrijd kon gewoon gespeeld worden. Dat gold niet voor Burnley-Tottenham Hotspur. Er lag te veel sneeuw op het veld van Turf Moor.

De wedstrijd tussen de nummers achttien en zeven van de Premier League zou om 15.00 uur beginnen. De spelers waren zelfs al in het stadion. De ontmoeting tussen Burnley en Tottenham zal op een later moment worden ingehaald.

Verder boekte Leicester City een thuisoverwinning op Watford (4-2). Jamie Vardy scoorde twee keer en ook James Maddison was met een doelpunt en twee assists belangrijk voor de ploeg van Brendan Rodgers. Leicester staat nu negende. Brenford-Everton eindigde in 1-0.

Burnley-Tottenham Hotspur werd zondag afgelast. Foto: Getty Images

