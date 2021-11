Feyenoord begint zondagmiddag (aftrap 14.30 uur) in de uitwedstrijd tegen FC Twente opnieuw met Ofir Marciano op doel. Bryan Linssen is fit genoeg voor een basisplaats, waardoor goudhaantje Cyriel Dessers genoegen moet nemen met een rol als wisselspeler.

Opstelling FC Twente Unnerstall; Troupée, Pröpper, Hilgers, Sadílek; Brama, Vlap, Zerrouki; Limnios, Van Wolfswinkel, Rots.

Opstelling Feyenoord Marciano; Pedersen, Trauner, Senesi, Malacia; Aursnes, Kökçü, Til; Toornstra, Linssen, Sinisterra.

Marciano kende donderdag een ongelukkig debuut voor Feyenoord in het Conference League-duel met Slavia Praag (2-2). Bij beide tegentreffers ging de Israëlische keeper bepaald niet vrijuit.

Tegen FC Twente moet Feyenoord het nog altijd zonder Justin Bijlow stellen. De eerste doelman raakte onlangs besmet met corona.

Linssen viel in Praag al vroeg geblesseerd uit, maar is nu weer fit. Zijn vervanger Dessers maakte beide Rotterdamse treffers tegen de Tsjechen, maar de Belgisch/Nigeriaanse supersub begint ook in de Grolsch Veste als wisselspeler.

FC Twente-trainer Ron Jans voert één wissel door ten opzichte van de 0-1-zege op Sparta van vorig weekend. Michel Vlap keert terug in de basis, waardoor Jayden Oosterwolde naar de reservebank wordt verwezen.

Feyenoord heeft momenteel de minste verliespunten in de Eredivisie, maar staat met een wedstrijd minder gespeeld derde achter Ajax en PSV. Twente mag zich op de zevende plaats subtopper noemen.

