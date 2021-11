Ajax heeft zondag een zuinige maar verdiende overwinning op Sparta Rotterdam geboekt. De Amsterdammers wonnen op Het Kasteel met 0-1 en staan ook na deze speelronde bovenaan in de Eredivisie.

Ajax had het opnieuw lastig met een enorm verdedigende tegenstander, maar pakte wel voor de tiende keer dit seizoen de volle buit in de Eredivisie. Aanvoerder Dusan Tadic maakte na dik een half uur spelen het enige doelpunt van de middag.

Door de overwinning staat Ajax in ieder geval voor even steviger aan de leiding in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag heeft nu drie punten meer dan PSV en vijf meer dan Feyenoord, maar beide concurrenten komen deze zondag nog in actie.

Voor Ajax gaat de competitie donderdag verder met een thuiswedstrijd tegen Willem II, dat de laatste vier duels verloor. De wedstrijd in de Johan Cruijff ArenA begint om 21.00 uur. Sparta gaat drie dagen later op bezoek bij AZ in Alkmaar (aftrap 14.30 uur).

Ajax heeft veel moeite met defensief Sparta

Ajax moest het in Rotterdam doen zonder Sébastien Haller (ziek) en Antony (geblesseerd), terwijl Sparta met zes verdedigers aan de aftrap verscheen. Het spelbeeld voor de wedstrijd was daardoor al voor een groot deel in te vullen.

Het was aan Ajax om de ruimtes te vinden tegen de 'handbalverdediging' van Sparta, dat juist loerde op de omschakeling. Ajax speelde in het eerste half uur maar weinig klaar, terwijl Sparta met Vito van Crooij (schot net naast) de grootste kans kreeg.

Nadat Sparta-doelman Maduka Okoye geblesseerd naar de kant moest, werd Ajax wel wat dreigender. Danilo, die Haller verving in de punt van de aanval, schoot van dichtbij over. Twee minuten later was het wel raak: Tadic tikte de bal in minuut 36 simpel binnen na een inzet van Danilo.

Tweede helft levert alleen vuurwerk buiten het veld op

Ook in de tweede helft viel er lange tijd weinig te beleven op Het Kasteel. Sparta hield de ruimtes klein en Ajax slaagde er niet in om tot uitgespeelde kansen te komen. Danilo was er met een laag schot van afstand nog het dichtstbij.

Na een uur spelen werd de wedstrijd door scheidsrechter Jochem Kamphuis voor enkele minuten stilgelegd omdat er - niet voor het eerst dit seizoen - vuurwerk naar binnen werd gegooid door supporters buiten het stadion. Daar bleef het dit keer bij.

In de slotfase van het duel ging Sparta wat aanvallender spelen en kwam de ploeg van trainer Henk Fraser ook vaker op de helft van Ajax, maar grote kansen bleven uit. Ook de bezoekers kwamen niet meer tot echte mogelijkheden op een tweede treffer. Invaller Nicolás Tagliafico kreeg met een harde knal nog de beste kans.

