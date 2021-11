Sergio Ramos maakt zondag zijn langverwachte debuut voor Paris Saint-Germain. De Spaanse topverdediger staat in de basis bij de uitwedstrijd tegen Saint-Étienne (aftrap 13.00 uur).

Ramos speelde op 5 mei zijn laatste wedstrijd, toen Real Madrid met 2-0 onderuitging tegen Chelsea in de Champions League. Sindsdien zat de 35-jarige verdediger in de lappenmand met een spier- en later een beenblessure.

Er waren zelfs twijfels of de routinier ooit nog zou kunnen spelen, maar Ramos haalde deze week zijn gram tegenover Spaanse en Franse media. Hij zei mogelijk nog vier of vijf jaar te willen blijven voetballen.

Afgelopen zomer maakte Ramos transfervrij de overstap van Real Madrid naar PSG. Na liefst zestien seizoenen bij 'De Koninklijke' kwam hij niet tot overeenstemming over een nieuw contract.

Koploper PSG mist in Saint-Étienne onder anderen Georginio Wijnaldum, Marco Verratti, Ander Herrera, Mauro Icardi en Keylor Navas. De voorhoede wordt gevormd door de drie vedettes Lionel Messi, Neymar en Kylian Mbappé.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Ligue 1