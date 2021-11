Paris Saint-Germain heeft zondag een moeizame overwinning geboekt in de Ligue 1. De Franse topclub, waar Sergio Ramos debuteerde en Georginio Wijnaldum ontbrak, was met 1-3 te sterk voor Saint-Étienne. De zege werd overschaduwd door een op het eerste oog zware blessure voor Neymar. Lionel Messi gaf drie assists.

In de slotfase moest Neymar huilend per brancard naar de kant. De enkel van de Braziliaanse sterspeler klapte lelijk dubbel, waardoor een zware blessure dreigt.

PSG leek lang op weg naar puntenverlies in Saint-Étienne. Nadat een doelpunt van Neymar in de vijfde minuut werd afgekeurd vanwege buitenspel, kwam de thuisploeg in de 25e minuut op voorsprong via Denis Bouanga. Toch kon PSG met een prettig gevoel gaat rusten: Timothée Kolodziejczak kreeg rood en in de extra tijd maakte Marquinhos de gelijkmaker.

Na rust ging PSG vol op jacht naar de tweede treffer, maar Kylian Mbappé en Messi lieten grote kansen onbenut. Ángel Di María tekende in de 79e minuut voor de bevrijdende 1-2. Marquinhos besliste het duel in de laatste minuut: 1-3. Voor de derde keer was Messi de aangever.

Ramos maakte als basisspeler na lange tijd zijn debuut voor PSG. De Spanjaard speelde op 5 mei zijn laatste wedstrijd, toen Real Madrid met 2-0 onderuit ging tegen Chelsea in de Champions League. Sindsdien zat de 35-jarige verdediger in de lappenmand met een spier- en later een beenblessure.

Er waren zelfs twijfels of de routinier ooit nog zou kunnen spelen, maar Ramos haalde deze week zijn gram tegenover Spaanse en Franse media. Hij zei mogelijk nog vier of vijf jaar te willen blijven voetballen. Afgelopen zomer maakte Ramos transfervrij de overstap van Real Madrid naar PSG.

Sergio Ramos was eindelijk in het shirt van Paris Saint-Germain te bewonderen. Sergio Ramos was eindelijk in het shirt van Paris Saint-Germain te bewonderen. Foto: Pro Shots

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Ligue 1