Bondscoach Mark Parsons heeft voor de oefeninterland op maandag tegen Japan zes nieuwe speelsters aan zijn selectie van de Oranjevrouwen toegevoegd. Vivianne Miedema, Dominique Janssen en Jill Roord krijgen juist rust en zitten er niet bij.

Eva van Deursen (Arizona State), Samantha van Diemen (Feyenoord), Fenna Kalma (FC Twente), Romée Leuchter, Lisa Doorn en Nadine Noordam (allen Ajax) zijn door Parsons aan de selectie toegevoegd.

Van Deursen (22), Van Diemen (19), Kalma (22), Leuchter (20) en Doorn (20) speelden donderdag nog met Jong Oranje tegen Portugal (0-4-zege). Van Deursen en Van Diemen kwamen zelfs tot scoren. Noordam (23) stond bij het 'grote Oranje' al stand-by.

Parsons past zijn selectie aan vanwege de uitgestelde WK-kwalificatiewedstrijd tegen Tsjechië (2-2). Het duel met de Tsjechen stond gepland voor vrijdagavond, maar werd vanwege de sneeuw uitgesteld tot zaterdagmiddag. Daardoor zit er (te) weinig tijd tussen beide interlands.

De oefeninterland tussen Nederland en Japan begint maandag om 19.40 uur en wordt afgewerkt in het Cars Jeans Stadion in Den Haag. Vanwege de coronamaatregelen zal er geen publiek aanwezig zijn. Het is de laatste interland van Oranje van dit kalenderjaar.